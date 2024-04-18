В пермском музее под открытым небом «Хохловка» началось лето

В пермском музее «Хохловка» открыли выставку о лете в жизни российских крестьян

19 апреля 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

Архитектурный музей «Хохловка» запустил новый проект Фото: Сергей Русанов © URA.RU В пермском архитектурно-этнографическом музее под открытым небом «Хохловка» открыли новую выставку. Не дожидаясь календарного лета, музейщики запустили проект, посвященный этому времени года. «В визит-центре музея открылась выставка „Народный календарь. Лето. Осень“ о наиболее значимых праздниках этого периода и хозяйственных занятиях крестьян. В основе выставки — предметы из фондов Пермского краеведческого музея. Можно рассмотреть, например, рыбацкие снасти конца XIX — начала XX вв», — сообщается на странице музей в соцсети «ВКонтакте». Научный сотрудник «Хохловки» Светлана Глезденева отмечает, что лето — самый короткий период народного календаря. В народной традиции оно длилось с Троицы до Ильина дня. В 2024 году эти праздники выпадают на 23 июня и 2 августа. Летняя выставка в «Хохловке» открылась уже в апреле, она будет работать до ноября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В пермском архитектурно-этнографическом музее под открытым небом «Хохловка» открыли новую выставку. Не дожидаясь календарного лета, музейщики запустили проект, посвященный этому времени года. «В визит-центре музея открылась выставка „Народный календарь. Лето. Осень“ о наиболее значимых праздниках этого периода и хозяйственных занятиях крестьян. В основе выставки — предметы из фондов Пермского краеведческого музея. Можно рассмотреть, например, рыбацкие снасти конца XIX — начала XX вв», — сообщается на странице музей в соцсети «ВКонтакте». Научный сотрудник «Хохловки» Светлана Глезденева отмечает, что лето — самый короткий период народного календаря. В народной традиции оно длилось с Троицы до Ильина дня. В 2024 году эти праздники выпадают на 23 июня и 2 августа. Летняя выставка в «Хохловке» открылась уже в апреле, она будет работать до ноября.