18 апреля 2024

В пермском музее под открытым небом «Хохловка» началось лето

В пермском музее «Хохловка» открыли выставку о лете в жизни российских крестьян
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Музей деревянного зодчества Хохловка. Пермь, храм, церковь, зодчество, деревянная
Архитектурный музей «Хохловка» запустил новый проект Фото:

В пермском архитектурно-этнографическом музее под открытым небом «Хохловка» открыли новую выставку. Не дожидаясь календарного лета, музейщики запустили проект, посвященный этому времени года.

«В визит-центре музея открылась выставка „Народный календарь. Лето. Осень“ о наиболее значимых праздниках этого периода и хозяйственных занятиях крестьян. В основе выставки — предметы из фондов Пермского краеведческого музея. Можно рассмотреть, например, рыбацкие снасти конца XIX — начала XX вв», — сообщается на странице музей в соцсети «ВКонтакте».

Научный сотрудник «Хохловки» Светлана Глезденева отмечает, что лето — самый короткий период народного календаря. В народной традиции оно длилось с Троицы до Ильина дня. В 2024 году эти праздники выпадают на 23 июня и 2 августа. Летняя выставка в «Хохловке» открылась уже в апреле, она будет работать до ноября.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В пермском архитектурно-этнографическом музее под открытым небом «Хохловка» открыли новую выставку. Не дожидаясь календарного лета, музейщики запустили проект, посвященный этому времени года. «В визит-центре музея открылась выставка „Народный календарь. Лето. Осень“ о наиболее значимых праздниках этого периода и хозяйственных занятиях крестьян. В основе выставки — предметы из фондов Пермского краеведческого музея. Можно рассмотреть, например, рыбацкие снасти конца XIX — начала XX вв», — сообщается на странице музей в соцсети «ВКонтакте». Научный сотрудник «Хохловки» Светлана Глезденева отмечает, что лето — самый короткий период народного календаря. В народной традиции оно длилось с Троицы до Ильина дня. В 2024 году эти праздники выпадают на 23 июня и 2 августа. Летняя выставка в «Хохловке» открылась уже в апреле, она будет работать до ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...