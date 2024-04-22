Челябинец умер во время купания в теплые выходные

В Каслинском районе Челябинской области мужчина, решивший искупаться в реке в минувшие теплые выходные, утонул. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.
«В минувшие выходные мужчина решил воспользоваться теплой погодой и открыть для себя купальный сезон. Купание закончилось для него смертью», — рассказал URA.RU источник.
По данным URA.RU, мужчине было около 50 лет. Его личность пока не установлена. Тело было извлечено из воды и отправлено на экспертизу, которая должна будет установить причину смерти.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
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