Челябинец умер во время купания в теплые выходные

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Лед на р. Тура. Тюмень, купание запрещено, табличка
Мужчина умер во время купания в реке Синара Фото:

В Каслинском районе Челябинской области мужчина, решивший искупаться в реке в минувшие теплые выходные, утонул. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

«В минувшие выходные мужчина решил воспользоваться теплой погодой и открыть для себя купальный сезон. Купание закончилось для него смертью», — рассказал URA.RU источник.

По данным URA.RU, мужчине было около 50 лет. Его личность пока не установлена. Тело было извлечено из воды и отправлено на экспертизу, которая должна будет установить причину смерти.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В Каслинском районе Челябинской области мужчина, решивший искупаться в реке в минувшие теплые выходные, утонул. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «В минувшие выходные мужчина решил воспользоваться теплой погодой и открыть для себя купальный сезон. Купание закончилось для него смертью», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, мужчине было около 50 лет. Его личность пока не установлена. Тело было извлечено из воды и отправлено на экспертизу, которая должна будет установить причину смерти. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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