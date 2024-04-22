Челябинец умер во время купания в теплые выходные

22 апреля 2024 в 12:50 Размер текста - 17 +

Мужчина умер во время купания в реке Синара Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Каслинском районе Челябинской области мужчина, решивший искупаться в реке в минувшие теплые выходные, утонул. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «В минувшие выходные мужчина решил воспользоваться теплой погодой и открыть для себя купальный сезон. Купание закончилось для него смертью», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, мужчине было около 50 лет. Его личность пока не установлена. Тело было извлечено из воды и отправлено на экспертизу, которая должна будет установить причину смерти. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Каслинском районе Челябинской области мужчина, решивший искупаться в реке в минувшие теплые выходные, утонул. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «В минувшие выходные мужчина решил воспользоваться теплой погодой и открыть для себя купальный сезон. Купание закончилось для него смертью», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, мужчине было около 50 лет. Его личность пока не установлена. Тело было извлечено из воды и отправлено на экспертизу, которая должна будет установить причину смерти. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.