В ХМАО назвали самые дешевые авиабилеты на майские праздники

Дешевле всего в майские праздники жители ХМАО смогут улететь в Красноярск

22 апреля 2024 в 14:55 Размер текста - 17 +

Дешевле всего жители ХМАО в начале майских праздников смогут улететь в Красноярский край Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Дешевле всего в начале майских праздников жители ХМАО смогут улететь в Красноярский край. Авиабилеты по этому авианаправлению из Сургута обойдутся около 4,5 тысяч рублей. «Стоимость перелета из Сургута в Красноярск в одну сторону 28 апреля составляет 4 504 рублей», — следует из карты цен сервиса «Авиасейлс». А из Нижневартовска в это время дешевле всего улететь в Татарстан. Билеты в Набережные Челны или Бугульму обойдутся около 8,5 тысяч рублей. Перелеты в крупнейшие российские города из Сургута в начале майских праздников обойдутся дороже. Например, рейс в Москву в это время стоит около 10,5 тысяч, а билет в Санкт-Петербург — почти 12 тысяч. Ранее URA.RU рассказывало, то жители ХМАО уже начали разбирать турпутевки на лето. Среди популярных направлений у югорчан оказались Сочи и Абхазия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дешевле всего в начале майских праздников жители ХМАО смогут улететь в Красноярский край. Авиабилеты по этому авианаправлению из Сургута обойдутся около 4,5 тысяч рублей. «Стоимость перелета из Сургута в Красноярск в одну сторону 28 апреля составляет 4 504 рублей», — следует из карты цен сервиса «Авиасейлс». А из Нижневартовска в это время дешевле всего улететь в Татарстан. Билеты в Набережные Челны или Бугульму обойдутся около 8,5 тысяч рублей. Перелеты в крупнейшие российские города из Сургута в начале майских праздников обойдутся дороже. Например, рейс в Москву в это время стоит около 10,5 тысяч, а билет в Санкт-Петербург — почти 12 тысяч. Ранее URA.RU рассказывало, то жители ХМАО уже начали разбирать турпутевки на лето. Среди популярных направлений у югорчан оказались Сочи и Абхазия.