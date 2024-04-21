21 апреля 2024
20 апреля 2024

В ХМАО назвали самые дешевые авиабилеты на майские праздники

Дешевле всего в майские праздники жители ХМАО смогут улететь в Красноярск
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Челябинск, касса, указатель, регистрация бизнес класса
Дешевле всего жители ХМАО в начале майских праздников смогут улететь в Красноярский край Фото:

Дешевле всего в начале майских праздников жители ХМАО смогут улететь в Красноярский край. Авиабилеты по этому авианаправлению из Сургута обойдутся около 4,5 тысяч рублей.

«Стоимость перелета из Сургута в Красноярск в одну сторону 28 апреля составляет 4 504 рублей», — следует из карты цен сервиса «Авиасейлс». А из Нижневартовска в это время дешевле всего улететь в Татарстан. Билеты в Набережные Челны или Бугульму обойдутся около 8,5 тысяч рублей.

Перелеты в крупнейшие российские города из Сургута в начале майских праздников обойдутся дороже. Например, рейс в Москву в это время стоит около 10,5 тысяч, а билет в Санкт-Петербург — почти 12 тысяч.

Ранее URA.RU рассказывало, то жители ХМАО уже начали разбирать турпутевки на лето. Среди популярных направлений у югорчан оказались Сочи и Абхазия.

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Дешевле всего в начале майских праздников жители ХМАО смогут улететь в Красноярский край. Авиабилеты по этому авианаправлению из Сургута обойдутся около 4,5 тысяч рублей. «Стоимость перелета из Сургута в Красноярск в одну сторону 28 апреля составляет 4 504 рублей», — следует из карты цен сервиса «Авиасейлс». А из Нижневартовска в это время дешевле всего улететь в Татарстан. Билеты в Набережные Челны или Бугульму обойдутся около 8,5 тысяч рублей. Перелеты в крупнейшие российские города из Сургута в начале майских праздников обойдутся дороже. Например, рейс в Москву в это время стоит около 10,5 тысяч, а билет в Санкт-Петербург — почти 12 тысяч. Ранее URA.RU рассказывало, то жители ХМАО уже начали разбирать турпутевки на лето. Среди популярных направлений у югорчан оказались Сочи и Абхазия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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