В мире Украина ВСУ собирают дроны из канализационных труб и пластиковых пятилитровок. Видео 22 апреля 2024 в 15:33 Размер текста - 17 + ВСУ собрали дрон из фанеры и пластиковых бутылок, пишет Mash Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская армия собрала дрон-разведчик из фанеры, пятилитровых бутылок и канализационных труб. Позже он был сбит в Запорожской области. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Очередное творение украинского ВПК вашему вниманию — дрон-разведчик из канализационной трубы, фанеры, пятилитровых баклашек, двигателя от бензопилы и системы сброса гранат», — передает telegram-канал. Отмечается, что он был сбит добровольцами из Астрахани в Запорожской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Украинская армия собрала дрон-разведчик из фанеры, пятилитровых бутылок и канализационных труб. Позже он был сбит в Запорожской области. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Очередное творение украинского ВПК вашему вниманию — дрон-разведчик из канализационной трубы, фанеры, пятилитровых баклашек, двигателя от бензопилы и системы сброса гранат», — передает telegram-канал. Отмечается, что он был сбит добровольцами из Астрахани в Запорожской области. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям