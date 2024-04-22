ВСУ собрали дрон из фанеры и пластиковых бутылок, пишет Mash
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинская армия собрала дрон-разведчик из фанеры, пятилитровых бутылок и канализационных труб. Позже он был сбит в Запорожской области. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Очередное творение украинского ВПК вашему вниманию — дрон-разведчик из канализационной трубы, фанеры, пятилитровых баклашек, двигателя от бензопилы и системы сброса гранат», — передает telegram-канал. Отмечается, что он был сбит добровольцами из Астрахани в Запорожской области.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.