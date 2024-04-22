ВСУ собирают дроны из канализационных труб и пластиковых пятилитровок. Видео

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ВСУ собрали дрон из фанеры и пластиковых бутылок, пишет Mash Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия собрала дрон-разведчик из фанеры, пятилитровых бутылок и канализационных труб. Позже он был сбит в Запорожской области. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Очередное творение украинского ВПК вашему вниманию — дрон-разведчик из канализационной трубы, фанеры, пятилитровых баклашек, двигателя от бензопилы и системы сброса гранат», — передает telegram-канал. Отмечается, что он был сбит добровольцами из Астрахани в Запорожской области.

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Украинская армия собрала дрон-разведчик из фанеры, пятилитровых бутылок и канализационных труб. Позже он был сбит в Запорожской области. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Очередное творение украинского ВПК вашему вниманию — дрон-разведчик из канализационной трубы, фанеры, пятилитровых баклашек, двигателя от бензопилы и системы сброса гранат», — передает telegram-канал. Отмечается, что он был сбит добровольцами из Астрахани в Запорожской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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