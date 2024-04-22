Общество В ХМАО водитель с января заработал штрафов за нарушения ПДД на 635 тысяч рублей 23 апреля 2024 в 11:13 Размер текста - 17 + С января житель Нижневартовска заработал штрафов на 635 тыс. рублей Фото: Илья Московец © URA.RU Житель Нижневартовска с начала 2024 года заработал штрафов за нарушение правил дорожного движения на 635 тысяч рублей. Об этом руководитель УФССП по ХМАО Елена Ловандо рассказала «Центру управления регионов». «Самое большое количество штрафов накопил в 2024 году житель г. Нижневартовска. На общую сумму 635 тыс. рублей», — приводит ЦУР слова Ловандо в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО задолжали судебным приставам 150 млн рублей за нарушение ПДД. Лидерами антирейтинга являются водители из Ханты-Мансийска, Нижневартовска и Сургута. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Житель Нижневартовска с начала 2024 года заработал штрафов за нарушение правил дорожного движения на 635 тысяч рублей. Об этом руководитель УФССП по ХМАО Елена Ловандо рассказала «Центру управления регионов». «Самое большое количество штрафов накопил в 2024 году житель г. Нижневартовска. На общую сумму 635 тыс. рублей», — приводит ЦУР слова Ловандо в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО задолжали судебным приставам 150 млн рублей за нарушение ПДД. Лидерами антирейтинга являются водители из Ханты-Мансийска, Нижневартовска и Сургута. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям