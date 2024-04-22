Общество Жители ХМАО задолжали судебным приставам 150 млн рублей за нарушение ПДД 23 апреля 2024 в 11:03 Размер текста - 17 + В исполнительном производстве судебных приставов находится свыше 150 тысяч документов по нарушениям ПДД Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители ХМАО задолжали судебным приставам 150 млн рублей за нарушение ПДД. Только за три месяца 2024 года в исполнительное производство ФССП поступило свыше 150 тысяч документов, рассказала глава ведомства Елена Ловандо во время прямого эфира «Центра управления регионом» в соцсети «Вконтакте». «За три месяца текущего года на исполнении находилось более 150 тысяч исполнительных документов [на сумму] 157 миллионов рублей», — рассказала Елена Ловандо. Лидерами по нарушениям являются Ханты-Мансийск, Нижневартовск и Сургут. При этом в Югре каждый год снижается количество предъявленных штрафов на 5-7% «Но говорить о том, что мы стали более дисциплинированы на дорогах, пока рано», — сказала Елена Ловандо. Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО в 2023 году задолжали около миллиарда рублей за коммуналку. Более половины исполнительных производств окончено. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Жители ХМАО задолжали судебным приставам 150 млн рублей за нарушение ПДД. Только за три месяца 2024 года в исполнительное производство ФССП поступило свыше 150 тысяч документов, рассказала глава ведомства Елена Ловандо во время прямого эфира «Центра управления регионом» в соцсети «Вконтакте». «За три месяца текущего года на исполнении находилось более 150 тысяч исполнительных документов [на сумму] 157 миллионов рублей», — рассказала Елена Ловандо. Лидерами по нарушениям являются Ханты-Мансийск, Нижневартовск и Сургут. При этом в Югре каждый год снижается количество предъявленных штрафов на 5-7% «Но говорить о том, что мы стали более дисциплинированы на дорогах, пока рано», — сказала Елена Ловандо. Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО в 2023 году задолжали около миллиарда рублей за коммуналку. Более половины исполнительных производств окончено. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям