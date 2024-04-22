22 апреля 2024

Жители ХМАО задолжали судебным приставам 150 млн рублей за нарушение ПДД

© Служба новостей «URA.RU»
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Краевое отделение ФССП. Пермь, долги, судебный пристав, фссп, шеврон фссп
В исполнительном производстве судебных приставов находится свыше 150 тысяч документов по нарушениям ПДД Фото:

Жители ХМАО задолжали судебным приставам 150 млн рублей за нарушение ПДД. Только за три месяца 2024 года в исполнительное производство ФССП поступило свыше 150 тысяч документов, рассказала глава ведомства Елена Ловандо во время прямого эфира «Центра управления регионом» в соцсети «Вконтакте».

«За три месяца текущего года на исполнении находилось более 150 тысяч исполнительных документов [на сумму] 157 миллионов рублей», — рассказала Елена Ловандо. Лидерами по нарушениям являются Ханты-Мансийск, Нижневартовск и Сургут.

При этом в Югре каждый год снижается количество предъявленных штрафов на 5-7% «Но говорить о том, что мы стали более дисциплинированы на дорогах, пока рано», — сказала Елена Ловандо.

Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО в 2023 году задолжали около миллиарда рублей за коммуналку. Более половины исполнительных производств окончено.

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Жители ХМАО задолжали судебным приставам 150 млн рублей за нарушение ПДД. Только за три месяца 2024 года в исполнительное производство ФССП поступило свыше 150 тысяч документов, рассказала глава ведомства Елена Ловандо во время прямого эфира «Центра управления регионом» в соцсети «Вконтакте». «За три месяца текущего года на исполнении находилось более 150 тысяч исполнительных документов [на сумму] 157 миллионов рублей», — рассказала Елена Ловандо. Лидерами по нарушениям являются Ханты-Мансийск, Нижневартовск и Сургут. При этом в Югре каждый год снижается количество предъявленных штрафов на 5-7% «Но говорить о том, что мы стали более дисциплинированы на дорогах, пока рано», — сказала Елена Ловандо. Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО в 2023 году задолжали около миллиарда рублей за коммуналку. Более половины исполнительных производств окончено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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