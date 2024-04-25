Жители ХМАО стали платить банкам, чтобы снизить ставку по ипотеке

Югорчане стали покупать в банках процентные ставки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

У жителей Ханты-Мансийского автономного округа на фоне подорожавшей ипотеки становится популярно снижать процентную ставку в банках за счет единоразового платежа. Ситуацию URA.RU обсудило с югорскими экспертами в сфере недвижимости.

«Если клиент платежеспособный и ему хватает средств, существует возможность покупки ставки. Но это не считается как первоначальный взнос. Эта сумма не идет в размер и погашение основного долга и платиться один раз», — рассказала URA.RU руководитель отдела сопровождения сделок «Этажей» в Нижневартовске Алина Комарова.

Снизить таким образом ставку можно как один, так и на несколько процентов годовых. Стоимость услуги у банков разная, а условия в том числе зависят от цены недвижимости и объема первоначального взноса. Риелторы отмечают, что способ может подойти клиентам, которые рассчитывают купить жилье на вторичном рынке, где сейчас ипотечные ставки по базовым программам стали выше 16%. Однако советуют просчитывать каждый вариант, чтобы не упустить выгоду.

«Еще можно рассмотреть варианты снижения ставки на один или два года с возможностью рефинансирования. Если ключевая ставка упадет, то можно будет снизить и ставку своего кредита. Но, конечно, предугадать точно как поведет себя рынок в будущем крайне сложно», — поясняет риелтор из Сургута Денис Кравцов.

Ранее URA.RU рассказывало, что банки ужесточили требования к выдаче ипотеки. Кредиторы стали избирательнее одобрять займы, детально рассматривая доходы клиентов.