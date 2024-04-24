24 апреля 2024

Глава «Сургутнефтегаза» дал оценку ситуации на топливном рынке РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменский нефтегазовый форум. Тюмень, богданов владимир
Генеральный директор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов высказался о ситуации на топливном рынке Фото:

Генеральный директор компании «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов выразил позитивное мнение о состоянии российского топливного рынка, подчеркнув, что компания делает все возможное для обеспечения поставок. Комментарий он сделал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«„Положительно“, — ответил Богданов журналистам в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) на вопрос о том, как оценивает текущую ситуацию на российском топливном рынке. Комментируя вопрос о том, может ли компания нарастить поставки бензина с Киришского НПЗ, Богданов сказал: „Мы все, что можем, поставляем“», — сообщило РИА «Новости».

Югорская нефтяная компания «Сургутнефтегаз» — одна из крупнейших в стране. Она зарегистрировала в Сургуте (ХМАО). Нефтеперерабатывающий завод СНГ расположен в городе Кириши Ленинградской области.

Ранее URA.RU писало, что генеральный директор компании «Сургутнефтегаз» Богданов включен в санкционный список Австралии. Всего в перечень вошло 55 физических и 37 юридических лиц.

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Генеральный директор компании «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов выразил позитивное мнение о состоянии российского топливного рынка, подчеркнув, что компания делает все возможное для обеспечения поставок. Комментарий он сделал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). «„Положительно“, — ответил Богданов журналистам в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) на вопрос о том, как оценивает текущую ситуацию на российском топливном рынке. Комментируя вопрос о том, может ли компания нарастить поставки бензина с Киришского НПЗ, Богданов сказал: „Мы все, что можем, поставляем“», — сообщило РИА «Новости». Югорская нефтяная компания «Сургутнефтегаз» — одна из крупнейших в стране. Она зарегистрировала в Сургуте (ХМАО). Нефтеперерабатывающий завод СНГ расположен в городе Кириши Ленинградской области. Ранее URA.RU писало, что генеральный директор компании «Сургутнефтегаз» Богданов включен в санкционный список Австралии. Всего в перечень вошло 55 физических и 37 юридических лиц.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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