Глава «Сургутнефтегаза» дал оценку ситуации на топливном рынке РФ

25 апреля 2024 в 13:52 Размер текста - 17 +

Генеральный директор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов высказался о ситуации на топливном рынке Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Генеральный директор компании «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов выразил позитивное мнение о состоянии российского топливного рынка, подчеркнув, что компания делает все возможное для обеспечения поставок. Комментарий он сделал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). «„Положительно“, — ответил Богданов журналистам в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) на вопрос о том, как оценивает текущую ситуацию на российском топливном рынке. Комментируя вопрос о том, может ли компания нарастить поставки бензина с Киришского НПЗ, Богданов сказал: „Мы все, что можем, поставляем“», — сообщило РИА «Новости». Югорская нефтяная компания «Сургутнефтегаз» — одна из крупнейших в стране. Она зарегистрировала в Сургуте (ХМАО). Нефтеперерабатывающий завод СНГ расположен в городе Кириши Ленинградской области. Ранее URA.RU писало, что генеральный директор компании «Сургутнефтегаз» Богданов включен в санкционный список Австралии. Всего в перечень вошло 55 физических и 37 юридических лиц. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генеральный директор компании «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов выразил позитивное мнение о состоянии российского топливного рынка, подчеркнув, что компания делает все возможное для обеспечения поставок. Комментарий он сделал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). «„Положительно“, — ответил Богданов журналистам в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) на вопрос о том, как оценивает текущую ситуацию на российском топливном рынке. Комментируя вопрос о том, может ли компания нарастить поставки бензина с Киришского НПЗ, Богданов сказал: „Мы все, что можем, поставляем“», — сообщило РИА «Новости». Югорская нефтяная компания «Сургутнефтегаз» — одна из крупнейших в стране. Она зарегистрировала в Сургуте (ХМАО). Нефтеперерабатывающий завод СНГ расположен в городе Кириши Ленинградской области. Ранее URA.RU писало, что генеральный директор компании «Сургутнефтегаз» Богданов включен в санкционный список Австралии. Всего в перечень вошло 55 физических и 37 юридических лиц.