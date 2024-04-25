«Равису» разрешили временно не передавать документы свердловскому акционеру

25 апреля 2024 в 14:41 Размер текста - 17 +

Спор вокруг бывшей доли Андрея Косилова в «Рависе» затормозил передачу документов покупателю Фото: Александр Мамаев © URA.RU Челябинскому агрохолдингу «Равис» разрешили временно не передавать документы новому акционеру «УралАгроГруп» («УАГ») из Свердловской области. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, решение вопроса связали с другим иском. «Ходатайство АО „Равис — птицефабрика Сосновская“ о приостановлении производства по делу удовлетворить. Приостановить производство до вступления в законную силу [другого] решения суда», — отмечено в определении. «УралАгроГруп» в декабре 2023 года приобрел долю крупнейшего собственника птицефабрики Андрея Косилова. Размер пакета составил 41,2%. В марте новый акционер потребовал через суд предоставить ему учредительные, хозяйственные и отчетные документы. На просьбу сделать это без суда руководство холдинга не отреагировало. Теперь процесс приостановили, чтобы дождаться разрешения спора о действительности сделки, обеспечившей «УАГ» права собственника. Иск подан к «УАГ», Косилову и представителям его семьи. «Равис» пытается доказать ничтожность сделки. Отменив ее, общество намерено перевести акции на свой баланс. Ближайшее заседание состоится в конце мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинскому агрохолдингу «Равис» разрешили временно не передавать документы новому акционеру «УралАгроГруп» («УАГ») из Свердловской области. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, решение вопроса связали с другим иском. «Ходатайство АО „Равис — птицефабрика Сосновская“ о приостановлении производства по делу удовлетворить. Приостановить производство до вступления в законную силу [другого] решения суда», — отмечено в определении. «УралАгроГруп» в декабре 2023 года приобрел долю крупнейшего собственника птицефабрики Андрея Косилова. Размер пакета составил 41,2%. В марте новый акционер потребовал через суд предоставить ему учредительные, хозяйственные и отчетные документы. На просьбу сделать это без суда руководство холдинга не отреагировало. Теперь процесс приостановили, чтобы дождаться разрешения спора о действительности сделки, обеспечившей «УАГ» права собственника. Иск подан к «УАГ», Косилову и представителям его семьи. «Равис» пытается доказать ничтожность сделки. Отменив ее, общество намерено перевести акции на свой баланс. Ближайшее заседание состоится в конце мая.