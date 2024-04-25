«Равису» разрешили временно не передавать документы свердловскому акционеру

Челябинскому агрохолдингу «Равис» разрешили временно не передавать документы новому акционеру «УралАгроГруп» («УАГ») из Свердловской области. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, решение вопроса связали с другим иском.
«Ходатайство АО „Равис — птицефабрика Сосновская“ о приостановлении производства по делу удовлетворить. Приостановить производство до вступления в законную силу [другого] решения суда», — отмечено в определении.
«УралАгроГруп» в декабре 2023 года приобрел долю крупнейшего собственника птицефабрики Андрея Косилова. Размер пакета составил 41,2%. В марте новый акционер потребовал через суд предоставить ему учредительные, хозяйственные и отчетные документы. На просьбу сделать это без суда руководство холдинга не отреагировало. Теперь процесс приостановили, чтобы дождаться разрешения спора о действительности сделки, обеспечившей «УАГ» права собственника.
Иск подан к «УАГ», Косилову и представителям его семьи. «Равис» пытается доказать ничтожность сделки. Отменив ее, общество намерено перевести акции на свой баланс. Ближайшее заседание состоится в конце мая.
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