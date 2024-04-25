«Равису» разрешили временно не передавать документы свердловскому акционеру

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V межрегиональная агропромышленная выставка УрФО. Екатеринбург, челябинская область, агрохолдинг равис
Спор вокруг бывшей доли Андрея Косилова в «Рависе» затормозил передачу документов покупателю Фото:

Челябинскому агрохолдингу «Равис» разрешили временно не передавать документы новому акционеру «УралАгроГруп» («УАГ») из Свердловской области. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, решение вопроса связали с другим иском.

«Ходатайство АО „Равис — птицефабрика Сосновская“ о приостановлении производства по делу удовлетворить. Приостановить производство до вступления в законную силу [другого] решения суда», — отмечено в определении.

«УралАгроГруп» в декабре 2023 года приобрел долю крупнейшего собственника птицефабрики Андрея Косилова. Размер пакета составил 41,2%. В марте новый акционер потребовал через суд предоставить ему учредительные, хозяйственные и отчетные документы. На просьбу сделать это без суда руководство холдинга не отреагировало. Теперь процесс приостановили, чтобы дождаться разрешения спора о действительности сделки, обеспечившей «УАГ» права собственника.

Иск подан к «УАГ», Косилову и представителям его семьи. «Равис» пытается доказать ничтожность сделки. Отменив ее, общество намерено перевести акции на свой баланс. Ближайшее заседание состоится в конце мая.

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Челябинскому агрохолдингу «Равис» разрешили временно не передавать документы новому акционеру «УралАгроГруп» («УАГ») из Свердловской области. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, решение вопроса связали с другим иском. «Ходатайство АО „Равис — птицефабрика Сосновская“ о приостановлении производства по делу удовлетворить. Приостановить производство до вступления в законную силу [другого] решения суда», — отмечено в определении. «УралАгроГруп» в декабре 2023 года приобрел долю крупнейшего собственника птицефабрики Андрея Косилова. Размер пакета составил 41,2%. В марте новый акционер потребовал через суд предоставить ему учредительные, хозяйственные и отчетные документы. На просьбу сделать это без суда руководство холдинга не отреагировало. Теперь процесс приостановили, чтобы дождаться разрешения спора о действительности сделки, обеспечившей «УАГ» права собственника. Иск подан к «УАГ», Косилову и представителям его семьи. «Равис» пытается доказать ничтожность сделки. Отменив ее, общество намерено перевести акции на свой баланс. Ближайшее заседание состоится в конце мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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