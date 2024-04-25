Пермский край отправил в зону проведения спецоперации 13 автомобилей

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Шарташский лесопарк. Екатеринбург, уаз, буханка, шарташский лесопарк
Среди отправленных автомобилей — отечественные внедорожники УАЗ (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В зону проведения спецоперации из Пермского края направлено 13 автомобилей. Транспортные средства будут переданы прикамским бойцам, сообщил в своем telegram-канале губернатор Дмитрий Махонин.

«Из Пермского края военнослужащим региона в зону специальной военной операции вместе с гуманитарной помощью отправили 13 автомобилей: УАЗ, LADA (4×4), Chevrolet NIVA будут переданы бойцам из Добрянки, Кунгура, Краснокамска, Орды, Барды, Березников, Перми и Пермского округа», — рассказал Махонин. Глава региона отметил, что часть машин до Ростовской области доставили сотрудники транспортного предприятия «Юпитер-К».

Отправленные из Прикамья автомобили загружены дронами, масксетями, автозапчастями, одеждой и другой помощью. Груз передадут бойцам из Пермского края, а также жителям Северодонецка и местному госпиталю, где восстанавливаются военнослужащие.

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В зону проведения спецоперации из Пермского края направлено 13 автомобилей. Транспортные средства будут переданы прикамским бойцам, сообщил в своем telegram-канале губернатор Дмитрий Махонин. «Из Пермского края военнослужащим региона в зону специальной военной операции вместе с гуманитарной помощью отправили 13 автомобилей: УАЗ, LADA (4×4), Chevrolet NIVA будут переданы бойцам из Добрянки, Кунгура, Краснокамска, Орды, Барды, Березников, Перми и Пермского округа», — рассказал Махонин. Глава региона отметил, что часть машин до Ростовской области доставили сотрудники транспортного предприятия «Юпитер-К». Отправленные из Прикамья автомобили загружены дронами, масксетями, автозапчастями, одеждой и другой помощью. Груз передадут бойцам из Пермского края, а также жителям Северодонецка и местному госпиталю, где восстанавливаются военнослужащие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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