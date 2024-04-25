Пермский край отправил в зону проведения спецоперации 13 автомобилей

25 апреля 2024 в 15:39 Размер текста - 17 +

Среди отправленных автомобилей — отечественные внедорожники УАЗ (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зону проведения спецоперации из Пермского края направлено 13 автомобилей. Транспортные средства будут переданы прикамским бойцам, сообщил в своем telegram-канале губернатор Дмитрий Махонин. «Из Пермского края военнослужащим региона в зону специальной военной операции вместе с гуманитарной помощью отправили 13 автомобилей: УАЗ, LADA (4×4), Chevrolet NIVA будут переданы бойцам из Добрянки, Кунгура, Краснокамска, Орды, Барды, Березников, Перми и Пермского округа», — рассказал Махонин. Глава региона отметил, что часть машин до Ростовской области доставили сотрудники транспортного предприятия «Юпитер-К». Отправленные из Прикамья автомобили загружены дронами, масксетями, автозапчастями, одеждой и другой помощью. Груз передадут бойцам из Пермского края, а также жителям Северодонецка и местному госпиталю, где восстанавливаются военнослужащие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В зону проведения спецоперации из Пермского края направлено 13 автомобилей. Транспортные средства будут переданы прикамским бойцам, сообщил в своем telegram-канале губернатор Дмитрий Махонин. «Из Пермского края военнослужащим региона в зону специальной военной операции вместе с гуманитарной помощью отправили 13 автомобилей: УАЗ, LADA (4×4), Chevrolet NIVA будут переданы бойцам из Добрянки, Кунгура, Краснокамска, Орды, Барды, Березников, Перми и Пермского округа», — рассказал Махонин. Глава региона отметил, что часть машин до Ростовской области доставили сотрудники транспортного предприятия «Юпитер-К». Отправленные из Прикамья автомобили загружены дронами, масксетями, автозапчастями, одеждой и другой помощью. Груз передадут бойцам из Пермского края, а также жителям Северодонецка и местному госпиталю, где восстанавливаются военнослужащие.