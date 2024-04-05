05 апреля 2024

Пермьстат передал автомобиль бойцам СВО на фронт

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Отправка гуманитарной помощи в зону СВО. Курган, гумманитарная помощь
Пермяки отправляют машину в помощь бойцам СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сотрудники Пермьстата передали автомобиль, который отправится бойцам в зону спецоперации. Об этом сообщили представители реготделения «Народного фронта» Пермского края в соцсети «ВКонтакте». Общественники уже готовят машину к сложным условиям эксплуатации.

«Получили от Пермьстата автомобиль ТагАЗ для бойцов СВО. После технической подготовки незамедлительно отправим его на передовую», — говорится в сообщении общественников.

Мэрия Перми также намерена передать в зону СВО пять автомашин марки УАЗ. Соответствующее предложение глава города Эдуард Соснин внес на рассмотрение депутатам муниципалитета.

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Сотрудники Пермьстата передали автомобиль, который отправится бойцам в зону спецоперации. Об этом сообщили представители реготделения «Народного фронта» Пермского края в соцсети «ВКонтакте». Общественники уже готовят машину к сложным условиям эксплуатации. «Получили от Пермьстата автомобиль ТагАЗ для бойцов СВО. После технической подготовки незамедлительно отправим его на передовую», — говорится в сообщении общественников. Мэрия Перми также намерена передать в зону СВО пять автомашин марки УАЗ. Соответствующее предложение глава города Эдуард Соснин внес на рассмотрение депутатам муниципалитета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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