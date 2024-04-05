Пермьстат передал автомобиль бойцам СВО на фронт

Пермяки отправляют машину в помощь бойцам СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Сотрудники Пермьстата передали автомобиль, который отправится бойцам в зону спецоперации. Об этом сообщили представители реготделения «Народного фронта» Пермского края в соцсети «ВКонтакте». Общественники уже готовят машину к сложным условиям эксплуатации.

«Получили от Пермьстата автомобиль ТагАЗ для бойцов СВО. После технической подготовки незамедлительно отправим его на передовую», — говорится в сообщении общественников.

Мэрия Перми также намерена передать в зону СВО пять автомашин марки УАЗ. Соответствующее предложение глава города Эдуард Соснин внес на рассмотрение депутатам муниципалитета.