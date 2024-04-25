Семейной компании экс-мэра Перми одобрили застройку Мотовилихи

25 апреля 2024 в 16:50 Размер текста - 17 +

«ПЗСП-Групп» принадлежит семье экс-главы Перми Алексея Демкина Фото: Анна Майорова © URA.RU Компании «ПСЗП-Групп», которая принадлежит семье экс-главы Перми Алексея Демкина, одобрили строительство дома высотой в восемь этажей на улице Уинская, 55. Такое решение вынесла комиссия по землепользованию и застройке. «Структурам застройщика комиссия одобрила дополнения в градрегламент зоны смешанной и общественно-деловой застройки Ц-СМ подзоной с высотой восемь этажей. Площадку будут осваивать с помощью механизма комплексного развития территории», — пишет «Коммерсант Прикамье». Уточняется, что такие же изменения внесли по поводу второй площадки застройщика на проспекте Парковый, 24. Ранее стало известно, что компания «ПЗСП-Групп» застроит участок на улице Уинская, 55, где планировалось возвести второй гипермаркет Castorama. Кроме жилых домов девелопер построит поликлинику и улично-дорожную сеть с прогулочным бульваром. Участок на Парковом компания получила от городских властей в обмен на передачу участка возле школы № 94 на улице Героев Хасана, 87. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компании «ПСЗП-Групп», которая принадлежит семье экс-главы Перми Алексея Демкина, одобрили строительство дома высотой в восемь этажей на улице Уинская, 55. Такое решение вынесла комиссия по землепользованию и застройке. «Структурам застройщика комиссия одобрила дополнения в градрегламент зоны смешанной и общественно-деловой застройки Ц-СМ подзоной с высотой восемь этажей. Площадку будут осваивать с помощью механизма комплексного развития территории», — пишет «Коммерсант Прикамье». Уточняется, что такие же изменения внесли по поводу второй площадки застройщика на проспекте Парковый, 24. Ранее стало известно, что компания «ПЗСП-Групп» застроит участок на улице Уинская, 55, где планировалось возвести второй гипермаркет Castorama. Кроме жилых домов девелопер построит поликлинику и улично-дорожную сеть с прогулочным бульваром. Участок на Парковом компания получила от городских властей в обмен на передачу участка возле школы № 94 на улице Героев Хасана, 87.