В Пермском крае начался сезон охоты на лося

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Охотников просят соблюдать технику безопасности
Охотников просят соблюдать технику безопасности Фото:

В Пермском крае 15 сентября стартовал сезон охоты на лося в охотничьих угодьях. Об этом сообщили в группе Пермской краевой федерации охотников и рыболовов в соцсети «ВКонтакте».

«С 15 сентября 2025 в Пермском крае открывается охота на лося в охотничьих угодьях в общие установленные сроки. Это важное событие для всех любителей охоты, и мы призываем вас подойти к нему ответственно», — сказано в сообщении.

Охотников призывают соблюдать правила охоты и техники безопасности. Перед выездом в лес при себе необходимо иметь охотничий билет, разрешение на добычу охотничьих ресурсов и путевку при необходимости. Не стоит направлять оружие на людей или домашних животных. На охоте нужно иметь средства связи и оповещения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае 15 сентября стартовал сезон охоты на лося в охотничьих угодьях. Об этом сообщили в группе Пермской краевой федерации охотников и рыболовов в соцсети «ВКонтакте». «С 15 сентября 2025 в Пермском крае открывается охота на лося в охотничьих угодьях в общие установленные сроки. Это важное событие для всех любителей охоты, и мы призываем вас подойти к нему ответственно», — сказано в сообщении. Охотников призывают соблюдать правила охоты и техники безопасности. Перед выездом в лес при себе необходимо иметь охотничий билет, разрешение на добычу охотничьих ресурсов и путевку при необходимости. Не стоит направлять оружие на людей или домашних животных. На охоте нужно иметь средства связи и оповещения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...