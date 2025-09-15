В Пермском крае начался сезон охоты на лося

В Пермском крае 15 сентября стартовал сезон охоты на лося в охотничьих угодьях. Об этом сообщили в группе Пермской краевой федерации охотников и рыболовов в соцсети «ВКонтакте».
«С 15 сентября 2025 в Пермском крае открывается охота на лося в охотничьих угодьях в общие установленные сроки. Это важное событие для всех любителей охоты, и мы призываем вас подойти к нему ответственно», — сказано в сообщении.
Охотников призывают соблюдать правила охоты и техники безопасности. Перед выездом в лес при себе необходимо иметь охотничий билет, разрешение на добычу охотничьих ресурсов и путевку при необходимости. Не стоит направлять оружие на людей или домашних животных. На охоте нужно иметь средства связи и оповещения.
