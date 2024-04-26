Стали известны детали о новом фигуранте дела о теракте в «Крокусе»

Новый фигурант дела о теракте в «Крокусе» мог быть задержан на 15 суток до этого

26 апреля 2024 в 19:16 Размер текста - 17 +

Джумохон Курбонов является новым фигурантом дела о теракте в «Крокусе» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Новый фигурант дела о теракте в «Крокусе» Джумохон Курбонов мог уже быть задержан Хорошевским судом Москвы на 15 суток за мелкое хулиганство. Об этом рассказали в пресс-службе суда. «Человека с этими фамилией и именем Хорошевский суд Москвы 11 апреля арестовал за „мелкое хулиганство“», — передает сообщение суда РИА Новости. Там добавили, что имя этого задержанного — Джумохон Курбонов. В процессе расследования теракта его задержали правоохранительные органы. Задержание было связано с нецензурной бранью в общественном месте. В ходе судебного процесса Курбонов утверждал, что он не нарушал общественный порядок и не употреблял нецензурные выражения. Сейчас суд назначил задержанному административное наказание в виде 15-дневного ареста. Еще одного подозреваемого в теракте в «Крокус Сити Холле» задержали правоохранительные органы. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении смерти человеку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый фигурант дела о теракте в «Крокусе» Джумохон Курбонов мог уже быть задержан Хорошевским судом Москвы на 15 суток за мелкое хулиганство. Об этом рассказали в пресс-службе суда. «Человека с этими фамилией и именем Хорошевский суд Москвы 11 апреля арестовал за „мелкое хулиганство“», — передает сообщение суда РИА Новости. Там добавили, что имя этого задержанного — Джумохон Курбонов. В процессе расследования теракта его задержали правоохранительные органы. Задержание было связано с нецензурной бранью в общественном месте. В ходе судебного процесса Курбонов утверждал, что он не нарушал общественный порядок и не употреблял нецензурные выражения. Сейчас суд назначил задержанному административное наказание в виде 15-дневного ареста. Еще одного подозреваемого в теракте в «Крокус Сити Холле» задержали правоохранительные органы. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении смерти человеку.