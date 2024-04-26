Стали известны детали о новом фигуранте дела о теракте в «Крокусе»

Новый фигурант дела о теракте в «Крокусе» Джумохон Курбонов мог уже быть задержан Хорошевским судом Москвы на 15 суток за мелкое хулиганство. Об этом рассказали в пресс-службе суда.
«Человека с этими фамилией и именем Хорошевский суд Москвы 11 апреля арестовал за „мелкое хулиганство“», — передает сообщение суда РИА Новости. Там добавили, что имя этого задержанного — Джумохон Курбонов. В процессе расследования теракта его задержали правоохранительные органы.
Задержание было связано с нецензурной бранью в общественном месте. В ходе судебного процесса Курбонов утверждал, что он не нарушал общественный порядок и не употреблял нецензурные выражения. Сейчас суд назначил задержанному административное наказание в виде 15-дневного ареста.
Еще одного подозреваемого в теракте в «Крокус Сити Холле» задержали правоохранительные органы. Ему предъявлено обвинение в умышленном причинении смерти человеку.
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