РБК: появился новый фигурант дела о теракте в «Крокусе»

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Задержан еще один фигурант дела о теракте Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Правоохранительные органы задержали еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Ему вменяется статья «Совершение теракта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку», сообщили источники РБК.

«Силовики задержали еще одного фигуранта дела о теракте в „Крокусе“ — Джумохона Курбонова. Задержанный — 2003 года рождения», — передает РБК. Как подчеркивает газета, информацию подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

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Правоохранительные органы задержали еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Ему вменяется статья «Совершение теракта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку», сообщили источники РБК. «Силовики задержали еще одного фигуранта дела о теракте в „Крокусе“ — Джумохона Курбонова. Задержанный — 2003 года рождения», — передает РБК. Как подчеркивает газета, информацию подтвердил источник в территориальном отделе полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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