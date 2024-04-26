РБК: появился новый фигурант дела о теракте в «Крокусе»

Задержан еще один фигурант дела о теракте
новость из сюжетаТеракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Правоохранительные органы задержали еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Ему вменяется статья «Совершение теракта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку», сообщили источники РБК.
«Силовики задержали еще одного фигуранта дела о теракте в „Крокусе“ — Джумохона Курбонова. Задержанный — 2003 года рождения», — передает РБК. Как подчеркивает газета, информацию подтвердил источник в территориальном отделе полиции.
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