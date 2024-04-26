РБК: появился новый фигурант дела о теракте в «Крокусе»

26 апреля 2024 в 16:16 Размер текста - 17 +

Задержан еще один фигурант дела о теракте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Правоохранительные органы задержали еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Ему вменяется статья «Совершение теракта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку», сообщили источники РБК. «Силовики задержали еще одного фигуранта дела о теракте в „Крокусе“ — Джумохона Курбонова. Задержанный — 2003 года рождения», — передает РБК. Как подчеркивает газета, информацию подтвердил источник в территориальном отделе полиции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правоохранительные органы задержали еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Ему вменяется статья «Совершение теракта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку», сообщили источники РБК. «Силовики задержали еще одного фигуранта дела о теракте в „Крокусе“ — Джумохона Курбонова. Задержанный — 2003 года рождения», — передает РБК. Как подчеркивает газета, информацию подтвердил источник в территориальном отделе полиции.