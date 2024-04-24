24 апреля 2024

Челябинские танцоры, свидетели теракта в «Крокусе», стали чемпионами России

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Медаль за первое место. Екатеринбург
Челябинцы завоевали золотые медали первенства России по танцевальному спорту Фото:

Челябинские танцоры Лев Огорельцев и Валерия Подрядова, ставшие свидетелями теракта в «Крокусе», выиграли первенство России по танцевальному спорту. Они стали лучшими в трех категориях.

«Победители Лев Огорельцев и Валерия Подрядова. Танцевальный клуб „Творческий путь“, спортивная школа „Факел“. Поздравляю вас! Молодцы!» — отметил челябинских танцоров комментатор во время награждения.

Соревнования прошли в Санкт-Петербурге. Огорельцев и Подрядова стали победителями во всех трех категориях.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Среди свидетелей происходящего оказались и челябинские танцоры. За несколько минут до начала стрельбы они покинули здание.

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Челябинские танцоры Лев Огорельцев и Валерия Подрядова, ставшие свидетелями теракта в «Крокусе», выиграли первенство России по танцевальному спорту. Они стали лучшими в трех категориях. «Победители Лев Огорельцев и Валерия Подрядова. Танцевальный клуб „Творческий путь“, спортивная школа „Факел“. Поздравляю вас! Молодцы!» — отметил челябинских танцоров комментатор во время награждения. Соревнования прошли в Санкт-Петербурге. Огорельцев и Подрядова стали победителями во всех трех категориях. Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Среди свидетелей происходящего оказались и челябинские танцоры. За несколько минут до начала стрельбы они покинули здание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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