Челябинские танцоры, свидетели теракта в «Крокусе», стали чемпионами России

Челябинские танцоры Лев Огорельцев и Валерия Подрядова, ставшие свидетелями теракта в «Крокусе», выиграли первенство России по танцевальному спорту. Они стали лучшими в трех категориях.
«Победители Лев Огорельцев и Валерия Подрядова. Танцевальный клуб „Творческий путь“, спортивная школа „Факел“. Поздравляю вас! Молодцы!» — отметил челябинских танцоров комментатор во время награждения.
Соревнования прошли в Санкт-Петербурге. Огорельцев и Подрядова стали победителями во всех трех категориях.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. Среди свидетелей происходящего оказались и челябинские танцоры. За несколько минут до начала стрельбы они покинули здание.
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