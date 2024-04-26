26 апреля 2024

Строители второго моста через Обь получили еще один подряд от властей ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Афонькино, паводок. Афонькино , знак стоп, движение запрещено, перекрытый мост, мост перекрыт
Дорожники демонтируют мост через Урьевский Еган в Нижневартовском районе Фото:

Компания «Мостострой-11», которая возводит второй мост через Обь в районе Сургута, получила еще один подряд властей ХМАО. Предприятие построит мост через реку Урьевский Еган в Нижневартовском районе.

«Выполнение работ по капитальному ремонту моста через р. Урьевский Еган на автомобильной дороге Лангепас — Покачи. Цена 261 302 183 рублей. Договор заключен с компанией „Мостострой-11“», — указано на сайте госзакупок.

Управление автомобильных дорог Югры сообщило, что строители полностью демонтируют старый мост и построят новый из железобетона, поставят ограждение и уложат асфальт на дорогу. Подготовительные работы начнутся в мае. Завершить строительство по контракту подрядчик должен в ноябре 2024 года.

«Капитальный ремонт моста через Урьевский Еган имеет стратегическое значение: на левом берегу реки расположены дожимная насосная станция и блочная кустовая насосная станция (Урьевское месторождение). Обновленный мост позволит улучшить доступность социальных и экономических объектов района, повысить уровень комфорта и безопасности дорожного движения», — подчеркнули в Управтодоре.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО заключили государственный контракт с компанией «Мострострой-11» на строительство второго моста через Обь в районе Сургута. Он должен быть возведен в 2026 году.

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Компания «Мостострой-11», которая возводит второй мост через Обь в районе Сургута, получила еще один подряд властей ХМАО. Предприятие построит мост через реку Урьевский Еган в Нижневартовском районе. «Выполнение работ по капитальному ремонту моста через р. Урьевский Еган на автомобильной дороге Лангепас — Покачи. Цена 261 302 183 рублей. Договор заключен с компанией „Мостострой-11“», — указано на сайте госзакупок. Управление автомобильных дорог Югры сообщило, что строители полностью демонтируют старый мост и построят новый из железобетона, поставят ограждение и уложат асфальт на дорогу. Подготовительные работы начнутся в мае. Завершить строительство по контракту подрядчик должен в ноябре 2024 года. «Капитальный ремонт моста через Урьевский Еган имеет стратегическое значение: на левом берегу реки расположены дожимная насосная станция и блочная кустовая насосная станция (Урьевское месторождение). Обновленный мост позволит улучшить доступность социальных и экономических объектов района, повысить уровень комфорта и безопасности дорожного движения», — подчеркнули в Управтодоре. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО заключили государственный контракт с компанией «Мострострой-11» на строительство второго моста через Обь в районе Сургута. Он должен быть возведен в 2026 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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