Строители второго моста через Обь получили еще один подряд от властей ХМАО

27 апреля 2024 в 10:40 Размер текста - 17 +

Дорожники демонтируют мост через Урьевский Еган в Нижневартовском районе Фото: Денис Моргунов © URA.RU Компания «Мостострой-11», которая возводит второй мост через Обь в районе Сургута, получила еще один подряд властей ХМАО. Предприятие построит мост через реку Урьевский Еган в Нижневартовском районе. «Выполнение работ по капитальному ремонту моста через р. Урьевский Еган на автомобильной дороге Лангепас — Покачи. Цена 261 302 183 рублей. Договор заключен с компанией „Мостострой-11“», — указано на сайте госзакупок. Управление автомобильных дорог Югры сообщило, что строители полностью демонтируют старый мост и построят новый из железобетона, поставят ограждение и уложат асфальт на дорогу. Подготовительные работы начнутся в мае. Завершить строительство по контракту подрядчик должен в ноябре 2024 года. «Капитальный ремонт моста через Урьевский Еган имеет стратегическое значение: на левом берегу реки расположены дожимная насосная станция и блочная кустовая насосная станция (Урьевское месторождение). Обновленный мост позволит улучшить доступность социальных и экономических объектов района, повысить уровень комфорта и безопасности дорожного движения», — подчеркнули в Управтодоре. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО заключили государственный контракт с компанией «Мострострой-11» на строительство второго моста через Обь в районе Сургута. Он должен быть возведен в 2026 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компания «Мостострой-11», которая возводит второй мост через Обь в районе Сургута, получила еще один подряд властей ХМАО. Предприятие построит мост через реку Урьевский Еган в Нижневартовском районе. «Выполнение работ по капитальному ремонту моста через р. Урьевский Еган на автомобильной дороге Лангепас — Покачи. Цена 261 302 183 рублей. Договор заключен с компанией „Мостострой-11“», — указано на сайте госзакупок. Управление автомобильных дорог Югры сообщило, что строители полностью демонтируют старый мост и построят новый из железобетона, поставят ограждение и уложат асфальт на дорогу. Подготовительные работы начнутся в мае. Завершить строительство по контракту подрядчик должен в ноябре 2024 года. «Капитальный ремонт моста через Урьевский Еган имеет стратегическое значение: на левом берегу реки расположены дожимная насосная станция и блочная кустовая насосная станция (Урьевское месторождение). Обновленный мост позволит улучшить доступность социальных и экономических объектов района, повысить уровень комфорта и безопасности дорожного движения», — подчеркнули в Управтодоре. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО заключили государственный контракт с компанией «Мострострой-11» на строительство второго моста через Обь в районе Сургута. Он должен быть возведен в 2026 году.