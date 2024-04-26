26 апреля 2024

Сургутян зовут играть в винное казино и смотреть на самолеты. Афиша

© Служба новостей «URA.RU»
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Винное казино в баре "Pro Vino". Екатеринбург., казино, алкоголь, бокал с вином
На выходных жителей Сургута будут развлекать Фото:

Жителям Сургута предлагают угадать вино в формате казино, посетить местный аэродром и сходить на фэшн-показ. О том, как развлечься в городе на выходных, читайте в подборке URA.RU. Информация о мероприятиях доступна на сайтах учреждений и в соцсетях организаторов.

Сургутян на выходных будут развлекать игрой в винное казино. По вкусу вина гостям предстоит сделать ставку на сорт винограда и страну, в которой произвели напиток. Для дегустации используют несколько видов красного и белого вина.

О малой авиации и знаменитой женской пилотажной группе «Барсы» расскажут на аэродроме «Боровая». Для любознательных посетителей организуют экскурсию, на которой покажут самолеты. Желающие смогут посидеть и сфотографироваться в кабине пилота.

Ценителей искусства приглашают на перформанс-шоу «Пробуждение», где состоится фэшн-показ. Черпать вдохновение на модной тусовке будут творческие личности Сургута. А любителей рока зовут на концерт в дом культуры «Невесомость», на котором выступят местные музыканты.

А сургутян в эпатажных образах в духе стиляг 1950-х годов ждут на ретро-вечеринке во дворце искусств «Нефтяник». Организаторы придумали тематический флэшмоб, интерактивную игру и фотозону.

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Жителям Сургута предлагают угадать вино в формате казино, посетить местный аэродром и сходить на фэшн-показ. О том, как развлечься в городе на выходных, читайте в подборке URA.RU. Информация о мероприятиях доступна на сайтах учреждений и в соцсетях организаторов. Сургутян на выходных будут развлекать игрой в винное казино. По вкусу вина гостям предстоит сделать ставку на сорт винограда и страну, в которой произвели напиток. Для дегустации используют несколько видов красного и белого вина. О малой авиации и знаменитой женской пилотажной группе «Барсы» расскажут на аэродроме «Боровая». Для любознательных посетителей организуют экскурсию, на которой покажут самолеты. Желающие смогут посидеть и сфотографироваться в кабине пилота. Ценителей искусства приглашают на перформанс-шоу «Пробуждение», где состоится фэшн-показ. Черпать вдохновение на модной тусовке будут творческие личности Сургута. А любителей рока зовут на концерт в дом культуры «Невесомость», на котором выступят местные музыканты. А сургутян в эпатажных образах в духе стиляг 1950-х годов ждут на ретро-вечеринке во дворце искусств «Нефтяник». Организаторы придумали тематический флэшмоб, интерактивную игру и фотозону.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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