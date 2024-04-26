Сургутян зовут играть в винное казино и смотреть на самолеты. Афиша

27 апреля 2024 в 16:49 Размер текста - 17 +

На выходных жителей Сургута будут развлекать Фото: Марина Молдавская © URA.RU (фото из архива) Жителям Сургута предлагают угадать вино в формате казино, посетить местный аэродром и сходить на фэшн-показ. О том, как развлечься в городе на выходных, читайте в подборке URA.RU. Информация о мероприятиях доступна на сайтах учреждений и в соцсетях организаторов. Сургутян на выходных будут развлекать игрой в винное казино. По вкусу вина гостям предстоит сделать ставку на сорт винограда и страну, в которой произвели напиток. Для дегустации используют несколько видов красного и белого вина. О малой авиации и знаменитой женской пилотажной группе «Барсы» расскажут на аэродроме «Боровая». Для любознательных посетителей организуют экскурсию, на которой покажут самолеты. Желающие смогут посидеть и сфотографироваться в кабине пилота. Ценителей искусства приглашают на перформанс-шоу «Пробуждение», где состоится фэшн-показ. Черпать вдохновение на модной тусовке будут творческие личности Сургута. А любителей рока зовут на концерт в дом культуры «Невесомость», на котором выступят местные музыканты. А сургутян в эпатажных образах в духе стиляг 1950-х годов ждут на ретро-вечеринке во дворце искусств «Нефтяник». Организаторы придумали тематический флэшмоб, интерактивную игру и фотозону. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителям Сургута предлагают угадать вино в формате казино, посетить местный аэродром и сходить на фэшн-показ. О том, как развлечься в городе на выходных, читайте в подборке URA.RU. Информация о мероприятиях доступна на сайтах учреждений и в соцсетях организаторов. Сургутян на выходных будут развлекать игрой в винное казино. По вкусу вина гостям предстоит сделать ставку на сорт винограда и страну, в которой произвели напиток. Для дегустации используют несколько видов красного и белого вина. О малой авиации и знаменитой женской пилотажной группе «Барсы» расскажут на аэродроме «Боровая». Для любознательных посетителей организуют экскурсию, на которой покажут самолеты. Желающие смогут посидеть и сфотографироваться в кабине пилота. Ценителей искусства приглашают на перформанс-шоу «Пробуждение», где состоится фэшн-показ. Черпать вдохновение на модной тусовке будут творческие личности Сургута. А любителей рока зовут на концерт в дом культуры «Невесомость», на котором выступят местные музыканты. А сургутян в эпатажных образах в духе стиляг 1950-х годов ждут на ретро-вечеринке во дворце искусств «Нефтяник». Организаторы придумали тематический флэшмоб, интерактивную игру и фотозону.