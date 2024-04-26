Мэр Екатеринбурга привез «Хор Турецкого» на концерт в метро. Видео

27 апреля 2024 в 13:42 Размер текста - 17 +

Выступление в метро прошло 27 апреля Фото: Анна Майорова © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов решил отметить 33-летие метрополитена концертом в подземке. Позвали «Хор Турецкого», давних товарищей мэра. Их выступление, по данным URA.RU, оплатили дружественные администрации девелоперы. «Сегодня 33 года исполняется нашему метрополитену. Жители Екатеринбурга не представляют себя уже без подземки — этого удобного, скоростного, очень пунктуального вида транспорта. Да, у нас небольшой метрополитен, но мы все равно мечтаем о том и делаем все для того, чтобы наш метрополитен развивался. Чтобы обозначить событие в 33 года, мы решили сделать всем пассажирам прекрасный подарок — выступление „Хора Турецкого“», — предварил выход артистов Орлов, передает корреспондент URA.RU. Лидер коллектива Михаил Турецкий отметил, что33 года — это только начало. «Несмотря на санкционное давление на нашу страну, мы развиваемся, и метрополитен в Екатеринбурге тому доказательство, и вообще весь город», — подчеркнул певец. Власти Екатеринбурга и Свердловской области реанимировали проект строительства новой линии метро. Сейчас рассматривается два варианта: проложить линию от Академического района до станции «Геологическая» или до «Ботанической». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов решил отметить 33-летие метрополитена концертом в подземке. Позвали «Хор Турецкого», давних товарищей мэра. Их выступление, по данным URA.RU, оплатили дружественные администрации девелоперы. «Сегодня 33 года исполняется нашему метрополитену. Жители Екатеринбурга не представляют себя уже без подземки — этого удобного, скоростного, очень пунктуального вида транспорта. Да, у нас небольшой метрополитен, но мы все равно мечтаем о том и делаем все для того, чтобы наш метрополитен развивался. Чтобы обозначить событие в 33 года, мы решили сделать всем пассажирам прекрасный подарок — выступление „Хора Турецкого“», — предварил выход артистов Орлов, передает корреспондент URA.RU. Лидер коллектива Михаил Турецкий отметил, что33 года — это только начало. «Несмотря на санкционное давление на нашу страну, мы развиваемся, и метрополитен в Екатеринбурге тому доказательство, и вообще весь город», — подчеркнул певец. Власти Екатеринбурга и Свердловской области реанимировали проект строительства новой линии метро. Сейчас рассматривается два варианта: проложить линию от Академического района до станции «Геологическая» или до «Ботанической».