26 апреля 2024

Мэр Екатеринбурга привез «Хор Турецкого» на концерт в метро. Видео

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Пресс-конференция, посвященная открытию нового входа на станцию метро «Геологическая». Екатеринбург, трц гринвич, геологическая станция, станция метро
Выступление в метро прошло 27 апреля Фото:

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов решил отметить 33-летие метрополитена концертом в подземке. Позвали «Хор Турецкого», давних товарищей мэра. Их выступление, по данным URA.RU, оплатили дружественные администрации девелоперы.

«Сегодня 33 года исполняется нашему метрополитену. Жители Екатеринбурга не представляют себя уже без подземки — этого удобного, скоростного, очень пунктуального вида транспорта. Да, у нас небольшой метрополитен, но мы все равно мечтаем о том и делаем все для того, чтобы наш метрополитен развивался. Чтобы обозначить событие в 33 года, мы решили сделать всем пассажирам прекрасный подарок — выступление „Хора Турецкого“», — предварил выход артистов Орлов, передает корреспондент URA.RU.

Лидер коллектива Михаил Турецкий отметил, что33 года — это только начало. «Несмотря на санкционное давление на нашу страну, мы развиваемся, и метрополитен в Екатеринбурге тому доказательство, и вообще весь город», — подчеркнул певец.

Власти Екатеринбурга и Свердловской области реанимировали проект строительства новой линии метро. Сейчас рассматривается два варианта: проложить линию от Академического района до станции «Геологическая» или до «Ботанической».

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов решил отметить 33-летие метрополитена концертом в подземке. Позвали «Хор Турецкого», давних товарищей мэра. Их выступление, по данным URA.RU, оплатили дружественные администрации девелоперы. «Сегодня 33 года исполняется нашему метрополитену. Жители Екатеринбурга не представляют себя уже без подземки — этого удобного, скоростного, очень пунктуального вида транспорта. Да, у нас небольшой метрополитен, но мы все равно мечтаем о том и делаем все для того, чтобы наш метрополитен развивался. Чтобы обозначить событие в 33 года, мы решили сделать всем пассажирам прекрасный подарок — выступление „Хора Турецкого“», — предварил выход артистов Орлов, передает корреспондент URA.RU. Лидер коллектива Михаил Турецкий отметил, что33 года — это только начало. «Несмотря на санкционное давление на нашу страну, мы развиваемся, и метрополитен в Екатеринбурге тому доказательство, и вообще весь город», — подчеркнул певец. Власти Екатеринбурга и Свердловской области реанимировали проект строительства новой линии метро. Сейчас рассматривается два варианта: проложить линию от Академического района до станции «Геологическая» или до «Ботанической».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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