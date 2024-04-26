26 апреля 2024

Пермяков испугал мешок с останками в подвале дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, замок, подвал дома
Странный мешок нашли в подвале дома Фото:

В подвале дома на бульваре Гагарина, 66а в Перми обнаружили пакет с останками живого существа. Это могут быть части тела человека или животного, сообщает telegram-канал «ЧП Пермь | новости».

«В доме в подвале обнаружили части тела человека либо мертвого животного. Также стоит мешок. Боимся открывать», — сказано в сообщении.

В комментариях к записи горожане сообщили, что это может быть человек, который покончил с собой три дня назад. Якобы при нем была предсмертная записка. Сейчас по данным жителей дома, мешка с останками в подвале нет. URA.RU направило запросы в УМВД России по городу Перми и СУ СК России по Пермскому краю. Ответы на них ожидаются.

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В подвале дома на бульваре Гагарина, 66а в Перми обнаружили пакет с останками живого существа. Это могут быть части тела человека или животного, сообщает telegram-канал «ЧП Пермь | новости». «В доме в подвале обнаружили части тела человека либо мертвого животного. Также стоит мешок. Боимся открывать», — сказано в сообщении. В комментариях к записи горожане сообщили, что это может быть человек, который покончил с собой три дня назад. Якобы при нем была предсмертная записка. Сейчас по данным жителей дома, мешка с останками в подвале нет. URA.RU направило запросы в УМВД России по городу Перми и СУ СК России по Пермскому краю. Ответы на них ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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