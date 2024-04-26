Пермяков испугал мешок с останками в подвале дома

В подвале дома на бульваре Гагарина, 66а в Перми обнаружили пакет с останками живого существа. Это могут быть части тела человека или животного, сообщает telegram-канал «ЧП Пермь | новости».
«В доме в подвале обнаружили части тела человека либо мертвого животного. Также стоит мешок. Боимся открывать», — сказано в сообщении.
В комментариях к записи горожане сообщили, что это может быть человек, который покончил с собой три дня назад. Якобы при нем была предсмертная записка. Сейчас по данным жителей дома, мешка с останками в подвале нет. URA.RU направило запросы в УМВД России по городу Перми и СУ СК России по Пермскому краю. Ответы на них ожидаются.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!