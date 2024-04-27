Представитель диаспоры Азербайджана назвал подонками избивших свердловчанина

Мустафаев: избившие свердловчанина и прострелившие ему ногу — подонки

28 апреля 2024 в 11:03 Размер текста - 17 +

Азербайджанский активист резко раскритиковал участников драки на Радищева (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Центра культуры, молодежи и спорта азербайджанцев Свердловской области Видади Мустафаев назвал подонками земляков, которые прострелили ногу мужчине и избили его толпой. Инцидент произошел 21 апреля на улице Радищева в Екатеринбурге. «От лица нормальных азербайджанцев мне стыдно за поведение этих подонков… Я сегодня говорил (по телефону) с пострадавшим (посетить его ввиду его состояния, к сожалению, пока не получается) и пообещал ему, что эту ситуацию мы не дадим спустить на тормозах, будем обращаться на самый верх. Парня не бросим», — передает E1.ru. По словам Мустафаева, у его земляков нет традиции дарить пистолет на совершеннолетие. Он называет это распущенностью и безнаказанностью. «Покрывания преступников только потому, что он „свой“, клановость, кумовство — это в итоге приводит к ужасным последствиям. По моим данным, диаспора уже пыталась замять инцидент», — сказал президент регионального Центра культуры, молодежи и спорта азербайджанцев. Как писало URA.RU, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по этому факту. Отмечается, что пострадавший получил переломы, ушибы и огнестрельное ранение в ногу. Ему потребовалась операция. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Центра культуры, молодежи и спорта азербайджанцев Свердловской области Видади Мустафаев назвал подонками земляков, которые прострелили ногу мужчине и избили его толпой. Инцидент произошел 21 апреля на улице Радищева в Екатеринбурге. «От лица нормальных азербайджанцев мне стыдно за поведение этих подонков… Я сегодня говорил (по телефону) с пострадавшим (посетить его ввиду его состояния, к сожалению, пока не получается) и пообещал ему, что эту ситуацию мы не дадим спустить на тормозах, будем обращаться на самый верх. Парня не бросим», — передает E1.ru. По словам Мустафаева, у его земляков нет традиции дарить пистолет на совершеннолетие. Он называет это распущенностью и безнаказанностью. «Покрывания преступников только потому, что он „свой“, клановость, кумовство — это в итоге приводит к ужасным последствиям. По моим данным, диаспора уже пыталась замять инцидент», — сказал президент регионального Центра культуры, молодежи и спорта азербайджанцев. Как писало URA.RU, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по этому факту. Отмечается, что пострадавший получил переломы, ушибы и огнестрельное ранение в ногу. Ему потребовалась операция.