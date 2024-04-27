27 апреля 2024

Представитель диаспоры Азербайджана назвал подонками избивших свердловчанина

Мустафаев: избившие свердловчанина и прострелившие ему ногу — подонки
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города Баку, Республика Азербайджан. Баку, флаг азербайджана, азербайджанский флаг, баку
Азербайджанский активист резко раскритиковал участников драки на Радищева (архивное фото) Фото:

Президент Центра культуры, молодежи и спорта азербайджанцев Свердловской области Видади Мустафаев назвал подонками земляков, которые прострелили ногу мужчине и избили его толпой. Инцидент произошел 21 апреля на улице Радищева в Екатеринбурге.

«От лица нормальных азербайджанцев мне стыдно за поведение этих подонков… Я сегодня говорил (по телефону) с пострадавшим (посетить его ввиду его состояния, к сожалению, пока не получается) и пообещал ему, что эту ситуацию мы не дадим спустить на тормозах, будем обращаться на самый верх. Парня не бросим», — передает E1.ru.

По словам Мустафаева, у его земляков нет традиции дарить пистолет на совершеннолетие. Он называет это распущенностью и безнаказанностью.

«Покрывания преступников только потому, что он „свой“, клановость, кумовство — это в итоге приводит к ужасным последствиям. По моим данным, диаспора уже пыталась замять инцидент», — сказал президент регионального Центра культуры, молодежи и спорта азербайджанцев.

Как писало URA.RU, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по этому факту. Отмечается, что пострадавший получил переломы, ушибы и огнестрельное ранение в ногу. Ему потребовалась операция.

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Президент Центра культуры, молодежи и спорта азербайджанцев Свердловской области Видади Мустафаев назвал подонками земляков, которые прострелили ногу мужчине и избили его толпой. Инцидент произошел 21 апреля на улице Радищева в Екатеринбурге. «От лица нормальных азербайджанцев мне стыдно за поведение этих подонков… Я сегодня говорил (по телефону) с пострадавшим (посетить его ввиду его состояния, к сожалению, пока не получается) и пообещал ему, что эту ситуацию мы не дадим спустить на тормозах, будем обращаться на самый верх. Парня не бросим», — передает E1.ru. По словам Мустафаева, у его земляков нет традиции дарить пистолет на совершеннолетие. Он называет это распущенностью и безнаказанностью. «Покрывания преступников только потому, что он „свой“, клановость, кумовство — это в итоге приводит к ужасным последствиям. По моим данным, диаспора уже пыталась замять инцидент», — сказал президент регионального Центра культуры, молодежи и спорта азербайджанцев. Как писало URA.RU, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по этому факту. Отмечается, что пострадавший получил переломы, ушибы и огнестрельное ранение в ногу. Ему потребовалась операция.
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© Служба новостей «URA.RU»
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