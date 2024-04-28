28 апреля 2024

«Известия»: консенсус-прогноз показал повышение ВВП в 2024 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Ключевыми факторами динамики станут уровень расходов, инфляция и ставка ЦБ
Ключевыми факторами динамики станут уровень расходов, инфляция и ставка ЦБ Фото:

В России итоговые показатели валового внутреннего продукта (ВВП) к концу текущего года вырастут на 2,5—3%. Вызовами для экономики РФ станут дефицит кадров, санкционное давление и завершение ипотечных государственных программ, следует из консенсус-прогноза аналитиков из ряда банков.

«Все 11 опрошенных аналитиков из банков, рейтинговых агентств, университетов и финансовых компаний сошлись во мнении, что ВВП в этом году ждет рост», — передают «Известия», ссылаясь на аналитиков. У Freedom Finance Global самый позитивный сценарий — от 3,5 до 3,7%. Самую негативную оценку дают специалисты холдинга «Финам» — 1,5—1,7%. При этом среднее значение консенсус-прогноза — 2,5%.

Согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, экономика страны вырастет на 2,8%. При этом президент России Владимир Путин заявлял, что показатель может прибавить более 3% по итогам 2024 года.

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В России итоговые показатели валового внутреннего продукта (ВВП) к концу текущего года вырастут на 2,5—3%. Вызовами для экономики РФ станут дефицит кадров, санкционное давление и завершение ипотечных государственных программ, следует из консенсус-прогноза аналитиков из ряда банков. «Все 11 опрошенных аналитиков из банков, рейтинговых агентств, университетов и финансовых компаний сошлись во мнении, что ВВП в этом году ждет рост», — передают «Известия», ссылаясь на аналитиков. У Freedom Finance Global самый позитивный сценарий — от 3,5 до 3,7%. Самую негативную оценку дают специалисты холдинга «Финам» — 1,5—1,7%. При этом среднее значение консенсус-прогноза — 2,5%. Согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, экономика страны вырастет на 2,8%. При этом президент России Владимир Путин заявлял, что показатель может прибавить более 3% по итогам 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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