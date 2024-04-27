Путин предрек рост ВВП и равенство россиян: главные заявления

Путин спрогнозировал рост ВВП России в 2024 году на 3,5%

27 апреля 2024 в 16:16 Размер текста - 17 +

Путин спрогнозировал также падение инфляции, что стали замечать и сами граждане Фото: Владимир Андреев © URA.RU Високосный 2024 год для российской экономики начался продуктивно, наблюдается улучшение ряда показателей: рост ВВП, промышленности и обрабатывающей отрасли. Об этом на совещании по экономике с правительством 27 апреля говорил президент РФ Владимир Путин. URA.RU собрало главные заявления. Новость по теме Путин объяснил, от чего зависит бюджет России «Предлагаю обсудить сегодня текущее положение дел в экономике России, в ее важнейших отраслях и в сфере финансов. Особое внимание предлагаю обратить на долгосрочные тенденции, которые отражены в прогнозе социально-экономического развития страны до 2030 года», — начал совещание Путин. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия-24». ВВП растет быстрее, чем в 2023 Состояние российской экономики позволяет прогнозировать ее развитие, валовый внутренний продукт России может прибавить более 3,5%. «Отмечу, данные начала года оказались выше прогнозов правительства, Центробанка, да и некоторых экспертов. За январь и февраль ВВП России увеличился на 6% в годовом выражении», — сказал президент. Инфляция постепенно замедляется На фоне январского повышения активности российской индустрии и промышленного производства (8,5%), роста промышленности (+7,5% в январе и + 13,5% в феврале) замедляется инфляция, рассказал президент, отметив, что в расчетах следует делать поправку, что 2024 год — високосный. По его словам, это стало причиной изменения оценки граждан относительно своих инфляционных ожиданий о росте цен в будущем. Новость по теме Путин призвал создать равные условия для россиян во всех регионах Формируется солидная бюджетная база Доходы российского бюджета увеличились в 1,5 раза и уже превышают уровень прошлого года за аналогичный период, отметил глава государства. За первый квартал 2024 года доходы нефтегаза увеличились на 43%. «Это значит, что и другие показатели у нас, в том числе дефицит [бюджета], — он меньше становится. И можно в этой связи уверенно сказать, что формируется солидная база для роста бюджетных доходов на всем шестилетнем горизонте», — заявил Путин. В связи с этим, президент, что в 2024 году следует придерживаться умеренного и консервативного подхода к распределению бюджета, направляя основные средства на те области, которые оказывают наибольшее влияние на качество жизни граждан, благосостояние российских семей. Решается проблема неравенства регионов Каждому гражданину, уверен президент, независимо от места жительства, необходимо предоставить равные возможности. Важно все: состояние детских садов, школ, кружков, секций и лагерей отдыха; развитие систем здравоохранения и культуры; экологическое благополучие населенных пунктов; условия для самореализации молодежи и реализации предпринимательских инициатив. Новость по теме Путин предрек рост ВВП и замедление инфляции Новые национальные проекты Глава государства отметил, что в ближайшие шесть лет предстоит большая работа по внедрению новых нацпроектов. Однако все основные планы по ним должны быть сделаны до конца текущего года. «В мае на совместном заседании Государственного совета и Совета по национальным проектам обсудим текущие результаты этой работы. Определимся с основными подходами по достижению целей, о которых было сказано в послании», — добавил президент. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Високосный 2024 год для российской экономики начался продуктивно, наблюдается улучшение ряда показателей: рост ВВП, промышленности и обрабатывающей отрасли. Об этом на совещании по экономике с правительством 27 апреля говорил президент РФ Владимир Путин. URA.RU собрало главные заявления. «Предлагаю обсудить сегодня текущее положение дел в экономике России, в ее важнейших отраслях и в сфере финансов. Особое внимание предлагаю обратить на долгосрочные тенденции, которые отражены в прогнозе социально-экономического развития страны до 2030 года», — начал совещание Путин. Трансляция велась в эфире телеканала «Россия-24». Состояние российской экономики позволяет прогнозировать ее развитие, валовый внутренний продукт России может прибавить более 3,5%. «Отмечу, данные начала года оказались выше прогнозов правительства, Центробанка, да и некоторых экспертов. За январь и февраль ВВП России увеличился на 6% в годовом выражении», — сказал президент. На фоне январского повышения активности российской индустрии и промышленного производства (8,5%), роста промышленности (+7,5% в январе и + 13,5% в феврале) замедляется инфляция, рассказал президент, отметив, что в расчетах следует делать поправку, что 2024 год — високосный. По его словам, это стало причиной изменения оценки граждан относительно своих инфляционных ожиданий о росте цен в будущем. Доходы российского бюджета увеличились в 1,5 раза и уже превышают уровень прошлого года за аналогичный период, отметил глава государства. За первый квартал 2024 года доходы нефтегаза увеличились на 43%. В связи с этим, президент, что в 2024 году следует придерживаться умеренного и консервативного подхода к распределению бюджета, направляя основные средства на те области, которые оказывают наибольшее влияние на качество жизни граждан, благосостояние российских семей. Каждому гражданину, уверен президент, независимо от места жительства, необходимо предоставить равные возможности. Важно все: состояние детских садов, школ, кружков, секций и лагерей отдыха; развитие систем здравоохранения и культуры; экологическое благополучие населенных пунктов; условия для самореализации молодежи и реализации предпринимательских инициатив. Глава государства отметил, что в ближайшие шесть лет предстоит большая работа по внедрению новых нацпроектов. Однако все основные планы по ним должны быть сделаны до конца текущего года. «В мае на совместном заседании Государственного совета и Совета по национальным проектам обсудим текущие результаты этой работы. Определимся с основными подходами по достижению целей, о которых было сказано в послании», — добавил президент.