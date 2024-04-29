В центре Екатеринбурга промчалась колонна пожарных. Видео

Спасатели устроили автопробег в Екатеринбурге в честь Дня пожарной охраны

30 апреля 2024 в 11:19 Размер текста - 17 +

Завершится автопробег у здания Ельцин Центра Фото: Илья Московец © URA.RU В центре Екатеринбурга спасатели устроили автопробег, который посвящен 375-й годовщине пожарной охраны. Профессиональный праздник сотрудники МЧС отмечают 30 апреля. Об этом сообщает департамент информационной политики. «По центру города проехали 12 единиц пожарно-спасательной техники — как современные автомобили, так и ретро-техника. Возглавил колонну конный пожарный обоз. Колонна проследовала по проспекту Ленина до главного корпуса УрФУ, завершится автопробег у здания Ельцин Центра», — рассказали в пресс-службе правительства. Также с праздником сотрудников и ветеранов МЧС РФ поздравил полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Он пожелал пожарным здоровья, благополучия и спокойных дежурств. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре Екатеринбурга спасатели устроили автопробег, который посвящен 375-й годовщине пожарной охраны. Профессиональный праздник сотрудники МЧС отмечают 30 апреля. Об этом сообщает департамент информационной политики. «По центру города проехали 12 единиц пожарно-спасательной техники — как современные автомобили, так и ретро-техника. Возглавил колонну конный пожарный обоз. Колонна проследовала по проспекту Ленина до главного корпуса УрФУ, завершится автопробег у здания Ельцин Центра», — рассказали в пресс-службе правительства. Также с праздником сотрудников и ветеранов МЧС РФ поздравил полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Он пожелал пожарным здоровья, благополучия и спокойных дежурств.