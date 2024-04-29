29 апреля 2024

В центре Екатеринбурга промчалась колонна пожарных. Видео

Спасатели устроили автопробег в Екатеринбурге в честь Дня пожарной охраны
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, пожарные машины
Завершится автопробег у здания Ельцин Центра Фото:

В центре Екатеринбурга спасатели устроили автопробег, который посвящен 375-й годовщине пожарной охраны. Профессиональный праздник сотрудники МЧС отмечают 30 апреля. Об этом сообщает департамент информационной политики.

«По центру города проехали 12 единиц пожарно-спасательной техники — как современные автомобили, так и ретро-техника. Возглавил колонну конный пожарный обоз. Колонна проследовала по проспекту Ленина до главного корпуса УрФУ, завершится автопробег у здания Ельцин Центра», — рассказали в пресс-службе правительства.

Также с праздником сотрудников и ветеранов МЧС РФ поздравил полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Он пожелал пожарным здоровья, благополучия и спокойных дежурств.

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В центре Екатеринбурга спасатели устроили автопробег, который посвящен 375-й годовщине пожарной охраны. Профессиональный праздник сотрудники МЧС отмечают 30 апреля. Об этом сообщает департамент информационной политики. «По центру города проехали 12 единиц пожарно-спасательной техники — как современные автомобили, так и ретро-техника. Возглавил колонну конный пожарный обоз. Колонна проследовала по проспекту Ленина до главного корпуса УрФУ, завершится автопробег у здания Ельцин Центра», — рассказали в пресс-службе правительства. Также с праздником сотрудников и ветеранов МЧС РФ поздравил полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Он пожелал пожарным здоровья, благополучия и спокойных дежурств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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