В центре Екатеринбурга спасатели устроили автопробег, который посвящен 375-й годовщине пожарной охраны. Профессиональный праздник сотрудники МЧС отмечают 30 апреля. Об этом сообщает департамент информационной политики.
«По центру города проехали 12 единиц пожарно-спасательной техники — как современные автомобили, так и ретро-техника. Возглавил колонну конный пожарный обоз. Колонна проследовала по проспекту Ленина до главного корпуса УрФУ, завершится автопробег у здания Ельцин Центра», — рассказали в пресс-службе правительства.
Также с праздником сотрудников и ветеранов МЧС РФ поздравил полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Он пожелал пожарным здоровья, благополучия и спокойных дежурств.
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