Заседание суда по делу Гуцул перенесли из-за отсутствия переводчика

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Глава Гагаузской автономии Молдовы Евгения Гуцул на пресс-конференции в ТАСС. Москва, гуцул евгения
Заседание по делу Гуцул перенесли на 27 мая Фото:

Заседание суда относительно участия главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул в незаконном финансировании запрещенной партии «Шор» перенесли на 27 мая из-за отсутствия переводчика. Об этом сообщил ее адвокат Вадим Бэнару.

«Заседание было перенесено, так как Евгении Александровне не был предоставлен переводчик на русский язык», — рассказал ТАСС Бэнару. После короткого судебного заседания, длившегося около 30 минут, было принято решение о переносе на 27 мая.

Адвокат отметил, что обвинительный акт был получен защитой только на румынском языке 24 апреля, в то время как по закону глава Гагаузии имела право на получение документов на русском. В антикоррупционной прокуратуре Молдавии заявили, что перевод материалов дела займет от 25 до 30 дней. Ранее Гуцул назвала уголовное дело против нее политическим преследованием.

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Заседание суда относительно участия главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул в незаконном финансировании запрещенной партии «Шор» перенесли на 27 мая из-за отсутствия переводчика. Об этом сообщил ее адвокат Вадим Бэнару. «Заседание было перенесено, так как Евгении Александровне не был предоставлен переводчик на русский язык», — рассказал ТАСС Бэнару. После короткого судебного заседания, длившегося около 30 минут, было принято решение о переносе на 27 мая. Адвокат отметил, что обвинительный акт был получен защитой только на румынском языке 24 апреля, в то время как по закону глава Гагаузии имела право на получение документов на русском. В антикоррупционной прокуратуре Молдавии заявили, что перевод материалов дела займет от 25 до 30 дней. Ранее Гуцул назвала уголовное дело против нее политическим преследованием.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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