Заседание суда по делу Гуцул перенесли из-за отсутствия переводчика

Заседание суда относительно участия главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул в незаконном финансировании запрещенной партии «Шор» перенесли на 27 мая из-за отсутствия переводчика. Об этом сообщил ее адвокат Вадим Бэнару.
«Заседание было перенесено, так как Евгении Александровне не был предоставлен переводчик на русский язык», — рассказал ТАСС Бэнару. После короткого судебного заседания, длившегося около 30 минут, было принято решение о переносе на 27 мая.
Адвокат отметил, что обвинительный акт был получен защитой только на румынском языке 24 апреля, в то время как по закону глава Гагаузии имела право на получение документов на русском. В антикоррупционной прокуратуре Молдавии заявили, что перевод материалов дела займет от 25 до 30 дней. Ранее Гуцул назвала уголовное дело против нее политическим преследованием.
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