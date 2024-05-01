Путин оценил патриотический музыкальный фестиваль ко Дню Победы

Путин обратился к участникам Международного музыкального форума «Дорога на Ялту»

01 мая 2024 в 20:38 Размер текста - 17 +

Владимир Путин отметил, что фестиваль «Дорога на Ялту» способствует сохранению памяти о периоде ВОВ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин обратился к участникам и организаторам Международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту». Он подчеркнул, что фестиваль следует принципам культурного и исторического наследия, а также способствует сохранению памяти о периоде Великой Отечественной войны. «Ваш общественный, патриотический творческий форум хорошо известен и в России, и далеко за ее пределами. В его программе — любимые нами песни, яркие выступления признанных мастеров и начинающих артистов, запоминающиеся встречи и дружеское общение. Особо отмечу, что инициатива проведения фестиваля служит сбережению нашего культурного и исторического наследия, памяти о событиях Великой Отечественной войны, о подвиге нашего народа, отстоявшего свободу Отчизны и разгромившего нацизм», — подчеркнул Владимир Путин. Его сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля. Он добавил, что такой пример является вдохновляющим, особенно в непростое на сегодня время. Впервые фестиваль «Дорога на Ялту» в 2019 году. Вскоре он стал одним из самых значимых ежегодных культурных событий страны, посвященных Победе. Основная цель мероприятия — сохранить историческую память о Великой Отечественной войне через песни. Фестиваль проводится на конкурсной основе. В 2024 году оргкомитет получил 210 заявок от вокалистов из 55 стран. В финал вышли Германия, Греция, Египет, Индонезия, Италия, Кипр, Китай, Конго, Мадагаскар, Монголия, Португалия, Сербия, Словения, Турция, Франция. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин обратился к участникам и организаторам Международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту». Он подчеркнул, что фестиваль следует принципам культурного и исторического наследия, а также способствует сохранению памяти о периоде Великой Отечественной войны. «Ваш общественный, патриотический творческий форум хорошо известен и в России, и далеко за ее пределами. В его программе — любимые нами песни, яркие выступления признанных мастеров и начинающих артистов, запоминающиеся встречи и дружеское общение. Особо отмечу, что инициатива проведения фестиваля служит сбережению нашего культурного и исторического наследия, памяти о событиях Великой Отечественной войны, о подвиге нашего народа, отстоявшего свободу Отчизны и разгромившего нацизм», — подчеркнул Владимир Путин. Его сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля. Он добавил, что такой пример является вдохновляющим, особенно в непростое на сегодня время. Впервые фестиваль «Дорога на Ялту» в 2019 году. Вскоре он стал одним из самых значимых ежегодных культурных событий страны, посвященных Победе. Основная цель мероприятия — сохранить историческую память о Великой Отечественной войне через песни. Фестиваль проводится на конкурсной основе. В 2024 году оргкомитет получил 210 заявок от вокалистов из 55 стран. В финал вышли Германия, Греция, Египет, Индонезия, Италия, Кипр, Китай, Конго, Мадагаскар, Монголия, Португалия, Сербия, Словения, Турция, Франция.