Путин оценил патриотический музыкальный фестиваль ко Дню Победы

Путин обратился к участникам Международного музыкального форума «Дорога на Ялту»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир, топ
Владимир Путин отметил, что фестиваль «Дорога на Ялту» способствует сохранению памяти о периоде ВОВ Фото:

Президент России Владимир Путин обратился к участникам и организаторам Международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту». Он подчеркнул, что фестиваль следует принципам культурного и исторического наследия, а также способствует сохранению памяти о периоде Великой Отечественной войны.

«Ваш общественный, патриотический творческий форум хорошо известен и в России, и далеко за ее пределами. В его программе — любимые нами песни, яркие выступления признанных мастеров и начинающих артистов, запоминающиеся встречи и дружеское общение. Особо отмечу, что инициатива проведения фестиваля служит сбережению нашего культурного и исторического наследия, памяти о событиях Великой Отечественной войны, о подвиге нашего народа, отстоявшего свободу Отчизны и разгромившего нацизм», — подчеркнул Владимир Путин. Его сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля. Он добавил, что такой пример является вдохновляющим, особенно в непростое на сегодня время.

Впервые фестиваль «Дорога на Ялту» в 2019 году. Вскоре он стал одним из самых значимых ежегодных культурных событий страны, посвященных Победе. Основная цель мероприятия — сохранить историческую память о Великой Отечественной войне через песни. Фестиваль проводится на конкурсной основе. В 2024 году оргкомитет получил 210 заявок от вокалистов из 55 стран. В финал вышли Германия, Греция, Египет, Индонезия, Италия, Кипр, Китай, Конго, Мадагаскар, Монголия, Португалия, Сербия, Словения, Турция, Франция.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин обратился к участникам и организаторам Международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту». Он подчеркнул, что фестиваль следует принципам культурного и исторического наследия, а также способствует сохранению памяти о периоде Великой Отечественной войны. «Ваш общественный, патриотический творческий форум хорошо известен и в России, и далеко за ее пределами. В его программе — любимые нами песни, яркие выступления признанных мастеров и начинающих артистов, запоминающиеся встречи и дружеское общение. Особо отмечу, что инициатива проведения фестиваля служит сбережению нашего культурного и исторического наследия, памяти о событиях Великой Отечественной войны, о подвиге нашего народа, отстоявшего свободу Отчизны и разгромившего нацизм», — подчеркнул Владимир Путин. Его сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля. Он добавил, что такой пример является вдохновляющим, особенно в непростое на сегодня время. Впервые фестиваль «Дорога на Ялту» в 2019 году. Вскоре он стал одним из самых значимых ежегодных культурных событий страны, посвященных Победе. Основная цель мероприятия — сохранить историческую память о Великой Отечественной войне через песни. Фестиваль проводится на конкурсной основе. В 2024 году оргкомитет получил 210 заявок от вокалистов из 55 стран. В финал вышли Германия, Греция, Египет, Индонезия, Италия, Кипр, Китай, Конго, Мадагаскар, Монголия, Португалия, Сербия, Словения, Турция, Франция.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...