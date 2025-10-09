Против депутата-прогульщика Напсо возбудили уголовное дело

Адвокат лишенного депутатского мандата за прогулы заседаний экс-депутата Госдумы Юрия Напсо подтвердил возбуждение уголовного дела в отношении бывшего парламентария, сообщил адвокат парламентария Роман Баранников. Дело рассматривается в Никулинском районном суде Москвы.
«По последней информации, по возбужденному уголовному делу, помещение отпечатано», — сказал Баранников. Его слова передает РИА Новости. Адвокат не уточнил, по какой статье возбудили дело. Ранее «Коммерсант» сообщал, что Напсо является фигурантом дела об изнасиловании (ч. 1 ст. 131 УК РФ).
Представитель Управления делами президента РФ заявила в суде, что Напсо обязан был освободить квартиру в течение месяца после прекращения полномочий, но этого не сделал. Баранников отметил, что у Напсо, его детей и матери «фактически нет иного жилья на территории РФ». По его словам, экс-депутат сейчас в ОАЭ, где проходит лечение.
В апреле 2025 года Госдума единогласно приняла постановление о досрочном прекращении полномочий Напсо за неисполнение обязанности принимать личное участие в заседаниях палаты более 30 дней. Полномочия прекращены с 3 апреля 2025 года. Комиссия по регламенту выяснила, что с апреля 2023 года Напсо периодически находился на больничных, а в остальные дни отсутствовал на работе.
