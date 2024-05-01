Пенсионерка из Перми засудила строителя за ремонт бани и теплицы

02 мая 2024 в 06:31 Размер текста - 17 +

Суд пришел к выводу, что стороны вступили в гражданско-правовые отношения, деньги не были перечислены безвозмездно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермская пенсионерка отсудила у строителя переданные средства, проценты за пользование чужими деньгами и компенсацию морального вреда. Истица хотела отремонтировать баню и теплицу, но работы так и не были выполнены. Эта информация опубликована на Орджоникидзевского районного суда Перми. «Женщина указала, что по объявлению, размещенному на остановке, обратилась к ответчику для выполнения работ по ремонту бани и теплицы. <…> Исковые требования удовлетворены судом в полном объеме. С ответчика взыскано неосновательное обогащение (110 000 рублей), проценты за пользование чужими денежными средствами (6 399,59 рубля) и компенсация морального вреда (40 000 рублей)», — написано на сайте ведомства. Виновного также обязали оплатить госпошлину в размере 3 700 рублей. Суд установил, что стороны устно договорились о качестве стройматериалов. Пенсионерка передала в качестве аванса 100 000 рублей, была составлена расписка. На ремонт теплицы ответчику по номеру телефона были направлены еще 10 000 рублей. Через несколько дней строитель завез материал другого качества, пообещал заменить, но этого не сделал. Ремонт он не выполнил, деньги не вернул. В прошлом году пермяк отсудил у компании, у которой заказывал строительство бани, 600 000 рублей за несделанную работу. При этом за строительство мужчина заплатил только 310 000. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермская пенсионерка отсудила у строителя переданные средства, проценты за пользование чужими деньгами и компенсацию морального вреда. Истица хотела отремонтировать баню и теплицу, но работы так и не были выполнены. Эта информация опубликована на Орджоникидзевского районного суда Перми. «Женщина указала, что по объявлению, размещенному на остановке, обратилась к ответчику для выполнения работ по ремонту бани и теплицы. <…> Исковые требования удовлетворены судом в полном объеме. С ответчика взыскано неосновательное обогащение (110 000 рублей), проценты за пользование чужими денежными средствами (6 399,59 рубля) и компенсация морального вреда (40 000 рублей)», — написано на сайте ведомства. Виновного также обязали оплатить госпошлину в размере 3 700 рублей. Суд установил, что стороны устно договорились о качестве стройматериалов. Пенсионерка передала в качестве аванса 100 000 рублей, была составлена расписка. На ремонт теплицы ответчику по номеру телефона были направлены еще 10 000 рублей. Через несколько дней строитель завез материал другого качества, пообещал заменить, но этого не сделал. Ремонт он не выполнил, деньги не вернул. В прошлом году пермяк отсудил у компании, у которой заказывал строительство бани, 600 000 рублей за несделанную работу. При этом за строительство мужчина заплатил только 310 000.