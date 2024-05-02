02 мая 2024

Челябинцы не боятся остаться без работы

HeadHunter: челябинцы остаются спокойными за рабочие места
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы все меньше опасаются потерять работу Фото:

Среди жителей Челябинской области 60% не боятся потерять работу. Как в ходе опроса выяснили аналитики сервиса HeadHunter, самыми уверенными показали сея сотрудники гостиниц, общепита и автобизнеса.

«Большинство опрошенных не чувствуют угрозы увольнения, и это подтверждается данными за первый квартал 2024 года. Среди респондентов 60% опрошенных положительно оценивают свои шансы на трудоустройство в ближайшие три месяца», — отметили в HeadHunter.

Опрос показал, что в первом квартале 2024 года 76,12% жителей региона не ощущали угрозы увольнения. Это на 11,02% выше показателя за тот же период 2023 года. Показатель рос на протяжении года, и тенденция продолжилась. В четвертом квартале индикатор находился на отметки, которая ниже текущей на 4%.

Кроме названых устойчиво себя чувствовали работники розничной торговли (77% спокойных ответов). При этом больше других нестабильность испытывали продажники, топ-менеджеры (по 22% голосов), администраторы (20%)и маркетологи (19%).

В Главном управлении по труду и занятости региона продолжили фиксировать нехватку кадров. На волне этого тренда начальник ведомства Владислав Смирнов предложил в апреле собственникам компаний задуматься о передаче части бизнеса кадровикам за эффективный подбор персонала.

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Среди жителей Челябинской области 60% не боятся потерять работу. Как в ходе опроса выяснили аналитики сервиса HeadHunter, самыми уверенными показали сея сотрудники гостиниц, общепита и автобизнеса. «Большинство опрошенных не чувствуют угрозы увольнения, и это подтверждается данными за первый квартал 2024 года. Среди респондентов 60% опрошенных положительно оценивают свои шансы на трудоустройство в ближайшие три месяца», — отметили в HeadHunter. Опрос показал, что в первом квартале 2024 года 76,12% жителей региона не ощущали угрозы увольнения. Это на 11,02% выше показателя за тот же период 2023 года. Показатель рос на протяжении года, и тенденция продолжилась. В четвертом квартале индикатор находился на отметки, которая ниже текущей на 4%. Кроме названых устойчиво себя чувствовали работники розничной торговли (77% спокойных ответов). При этом больше других нестабильность испытывали продажники, топ-менеджеры (по 22% голосов), администраторы (20%)и маркетологи (19%). В Главном управлении по труду и занятости региона продолжили фиксировать нехватку кадров. На волне этого тренда начальник ведомства Владислав Смирнов предложил в апреле собственникам компаний задуматься о передаче части бизнеса кадровикам за эффективный подбор персонала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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