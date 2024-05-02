Челябинцы не боятся остаться без работы

HeadHunter: челябинцы остаются спокойными за рабочие места

03 мая 2024 в 10:22 Размер текста - 17 +

Челябинцы все меньше опасаются потерять работу Фото: Анна Майорова © URA.RU Среди жителей Челябинской области 60% не боятся потерять работу. Как в ходе опроса выяснили аналитики сервиса HeadHunter, самыми уверенными показали сея сотрудники гостиниц, общепита и автобизнеса. «Большинство опрошенных не чувствуют угрозы увольнения, и это подтверждается данными за первый квартал 2024 года. Среди респондентов 60% опрошенных положительно оценивают свои шансы на трудоустройство в ближайшие три месяца», — отметили в HeadHunter. Опрос показал, что в первом квартале 2024 года 76,12% жителей региона не ощущали угрозы увольнения. Это на 11,02% выше показателя за тот же период 2023 года. Показатель рос на протяжении года, и тенденция продолжилась. В четвертом квартале индикатор находился на отметки, которая ниже текущей на 4%. Кроме названых устойчиво себя чувствовали работники розничной торговли (77% спокойных ответов). При этом больше других нестабильность испытывали продажники, топ-менеджеры (по 22% голосов), администраторы (20%)и маркетологи (19%). В Главном управлении по труду и занятости региона продолжили фиксировать нехватку кадров. На волне этого тренда начальник ведомства Владислав Смирнов предложил в апреле собственникам компаний задуматься о передаче части бизнеса кадровикам за эффективный подбор персонала. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Среди жителей Челябинской области 60% не боятся потерять работу. Как в ходе опроса выяснили аналитики сервиса HeadHunter, самыми уверенными показали сея сотрудники гостиниц, общепита и автобизнеса. «Большинство опрошенных не чувствуют угрозы увольнения, и это подтверждается данными за первый квартал 2024 года. Среди респондентов 60% опрошенных положительно оценивают свои шансы на трудоустройство в ближайшие три месяца», — отметили в HeadHunter. Опрос показал, что в первом квартале 2024 года 76,12% жителей региона не ощущали угрозы увольнения. Это на 11,02% выше показателя за тот же период 2023 года. Показатель рос на протяжении года, и тенденция продолжилась. В четвертом квартале индикатор находился на отметки, которая ниже текущей на 4%. Кроме названых устойчиво себя чувствовали работники розничной торговли (77% спокойных ответов). При этом больше других нестабильность испытывали продажники, топ-менеджеры (по 22% голосов), администраторы (20%)и маркетологи (19%). В Главном управлении по труду и занятости региона продолжили фиксировать нехватку кадров. На волне этого тренда начальник ведомства Владислав Смирнов предложил в апреле собственникам компаний задуматься о передаче части бизнеса кадровикам за эффективный подбор персонала.