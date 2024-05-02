Челябинцы не боятся остаться без работы

Среди жителей Челябинской области 60% не боятся потерять работу. Как в ходе опроса выяснили аналитики сервиса HeadHunter, самыми уверенными показали сея сотрудники гостиниц, общепита и автобизнеса.
«Большинство опрошенных не чувствуют угрозы увольнения, и это подтверждается данными за первый квартал 2024 года. Среди респондентов 60% опрошенных положительно оценивают свои шансы на трудоустройство в ближайшие три месяца», — отметили в HeadHunter.
Опрос показал, что в первом квартале 2024 года 76,12% жителей региона не ощущали угрозы увольнения. Это на 11,02% выше показателя за тот же период 2023 года. Показатель рос на протяжении года, и тенденция продолжилась. В четвертом квартале индикатор находился на отметки, которая ниже текущей на 4%.
Кроме названых устойчиво себя чувствовали работники розничной торговли (77% спокойных ответов). При этом больше других нестабильность испытывали продажники, топ-менеджеры (по 22% голосов), администраторы (20%)и маркетологи (19%).
В Главном управлении по труду и занятости региона продолжили фиксировать нехватку кадров. На волне этого тренда начальник ведомства Владислав Смирнов предложил в апреле собственникам компаний задуматься о передаче части бизнеса кадровикам за эффективный подбор персонала.
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