Челябинским компаниям предложили делиться бизнесом с кадровиками

19 апреля 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Для лучшей работы кадровиков работодателям предложили задуматься о системе стимулов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Собственники компаний в Челябинской области могут столкнуться с необходимостью введения кадровиков в состав учредителей. Как URA.RU заявил начальник Главного управления по труду и занятости Владислав Смирнов, практика стимулирования увеличит отдачу от работы менеджеров. «Чтобы улучшить кадровую ситуацию на предприятиях, требуется кардинальная смена подходов к найму. Надо менять психологию: сначала — самим собственникам, потом — сотрудникам их кадровых служб. Вес в условиях возрастающей важности кадрового вопроса может также увеличиться. Вопрос может встать вплоть до заведения в состав учредителей компании, если HR-руководитель показывает результаты. В более простом виде следует пересмотреть систему мотивации кадровиков», — отметил URA.RU Смирнов. Глава ведомства предложил считать потери от каждой незакрытой вакансии. Эксперт уверен, что в условиях кадрового дефицита работа по найму сотрудников, их адаптации и закреплению на предприятиях должна вестись более планомерно. Недостаточно, сказал Смирнов, только оформлять трудовые книжки. Необходим комплекс мер, призванных заполнить вакансии и снизить текучесть кадров. В числе основ такого подхода глава управления назвал составление перспективного плана развития каждого сотрудника. Собеседник URA.RU считает эффективным способом стимулировать сотрудников — поощрение за трудоустройство знакомых в организацию. При этом Владислав Смирнов предложил увеличить выплаты только в том в случае, если новый сотрудник закрепился и продолжил работать спустя длительный срок, например, спустя год. В регионе наблюдается нехватка эффективных специалистов-кадровиков. Как отметил Смирнов, за них среди работодателей идет борьба, что в перспективе означает значительный рост зарплат успешных менеджеров. За последние пять лет в регионе зафиксирован самый низкий показатель безработицы в апреле. По состоянию на начало месяца количество безработных составляло 9271 человек. Год назад было 13 тысяч 109 человек, а в 2020 году — почти 23 с половиной тысяч человек. Данные приведены на сайте Главного управления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Собственники компаний в Челябинской области могут столкнуться с необходимостью введения кадровиков в состав учредителей. Как URA.RU заявил начальник Главного управления по труду и занятости Владислав Смирнов, практика стимулирования увеличит отдачу от работы менеджеров. «Чтобы улучшить кадровую ситуацию на предприятиях, требуется кардинальная смена подходов к найму. Надо менять психологию: сначала — самим собственникам, потом — сотрудникам их кадровых служб. Вес в условиях возрастающей важности кадрового вопроса может также увеличиться. Вопрос может встать вплоть до заведения в состав учредителей компании, если HR-руководитель показывает результаты. В более простом виде следует пересмотреть систему мотивации кадровиков», — отметил URA.RU Смирнов. Глава ведомства предложил считать потери от каждой незакрытой вакансии. Эксперт уверен, что в условиях кадрового дефицита работа по найму сотрудников, их адаптации и закреплению на предприятиях должна вестись более планомерно. Недостаточно, сказал Смирнов, только оформлять трудовые книжки. Необходим комплекс мер, призванных заполнить вакансии и снизить текучесть кадров. В числе основ такого подхода глава управления назвал составление перспективного плана развития каждого сотрудника. Собеседник URA.RU считает эффективным способом стимулировать сотрудников — поощрение за трудоустройство знакомых в организацию. При этом Владислав Смирнов предложил увеличить выплаты только в том в случае, если новый сотрудник закрепился и продолжил работать спустя длительный срок, например, спустя год. В регионе наблюдается нехватка эффективных специалистов-кадровиков. Как отметил Смирнов, за них среди работодателей идет борьба, что в перспективе означает значительный рост зарплат успешных менеджеров. За последние пять лет в регионе зафиксирован самый низкий показатель безработицы в апреле. По состоянию на начало месяца количество безработных составляло 9271 человек. Год назад было 13 тысяч 109 человек, а в 2020 году — почти 23 с половиной тысяч человек. Данные приведены на сайте Главного управления.