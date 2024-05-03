Сотни свердловских энергетиков вывели на работу из-за снегопадов

В ликвидации аварий в Свердловской области, возникших из-за мощного снегопада, задействовано более 171 человека и 69 машин спецтехники. Вскоре на борьбу со стихией выйдут группировки из подрядных организаций, сообщили в пресс-службе «Россети Урал».
«В ликвидации аварий суммарно задействовано свыше 67 аварийно-восстановительных бригад общей численностью более 171 человек, привлечено 69 единиц спецтехники. Дополнительно на восстановительные работы будут направлены группировки подрядных организаций энергокомпании», — говорится в telegram-канале компании.
Подобные последствия непогоды энергетики назвали сильнейшими за последние 20 лет, нарушена работа нескольких линий электропередач. Подробнее о разбушевавшейся стихии и ликвидации ее последствий — в онлайн-трансляции агентства.
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