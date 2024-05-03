03 мая 2024

Сотни свердловских энергетиков вывели на работу из-за снегопадов

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Визит чешских инвесторов на Курганскую ТЭЦ-2. Курган, энергетики
Энергетики восстановят работу минимум шести линий электропередач Фото:

В ликвидации аварий в Свердловской области, возникших из-за мощного снегопада, задействовано более 171 человека и 69 машин спецтехники. Вскоре на борьбу со стихией выйдут группировки из подрядных организаций, сообщили в пресс-службе «Россети Урал».

«В ликвидации аварий суммарно задействовано свыше 67 аварийно-восстановительных бригад общей численностью более 171 человек, привлечено 69 единиц спецтехники. Дополнительно на восстановительные работы будут направлены группировки подрядных организаций энергокомпании», — говорится в telegram-канале компании.

Подобные последствия непогоды энергетики назвали сильнейшими за последние 20 лет, нарушена работа нескольких линий электропередач. Подробнее о разбушевавшейся стихии и ликвидации ее последствий — в онлайн-трансляции агентства.

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В ликвидации аварий в Свердловской области, возникших из-за мощного снегопада, задействовано более 171 человека и 69 машин спецтехники. Вскоре на борьбу со стихией выйдут группировки из подрядных организаций, сообщили в пресс-службе «Россети Урал». «В ликвидации аварий суммарно задействовано свыше 67 аварийно-восстановительных бригад общей численностью более 171 человек, привлечено 69 единиц спецтехники. Дополнительно на восстановительные работы будут направлены группировки подрядных организаций энергокомпании», — говорится в telegram-канале компании. Подобные последствия непогоды энергетики назвали сильнейшими за последние 20 лет, нарушена работа нескольких линий электропередач. Подробнее о разбушевавшейся стихии и ликвидации ее последствий — в онлайн-трансляции агентства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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