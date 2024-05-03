Сильный снегопад и ледяной дождь, начавшиеся ночью 4 мая, оставил без электричества сотни свердловчан. Стихия нарушила работу минимум шести линий электропередач. Последствия непогоды, в энергетики называют самыми сильными за последние 20 лет, сообщили URA.RU в пресс-службе «Россети Урал».
«Подобные серьезные последствия непогоды, которая на отдельных территориях еще не стабилизировалась, не наблюдались в сетевом комплексе Среднего Урала последние 20 лет. Ситуация оценивается как напряженная… По предварительным оценкам специалистам „Россети Урал“ предстоит выполнить аварийно-восстановительные работы на 5 линиях 110 кВ, 6 линиях электропередачи 35 кВ, а также на 38 ВЛ 6-10 кВ», — сообщили энергетики.
Для точной оценки последствий стихии «Россети Урал» должны проверить более 650 километров линий электропередачи, а также расчистить десятки километров подъездных путей для тяжелой спецтехники. Ключевые повреждения вызваны налипанием мокрого снега на провода, обледенением ЛЭП и падением деревьев из-за мощных порывов ветра.
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