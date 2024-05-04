В Свердловской области ГИБДД выпустила патрули на самую проблемную трассу

Состояние трассы «Екатеринбург-Пермь» на данный момент стабильное: асфальт мокрый, но дорога полностью расчищена и обработана противогололедными реагентами, также дорогу патрулируют четыре экипажа ДПС. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД Свердловской области.
«Текущее состояние трассы „Пермь-Екатеринбург“ — мокрый асфальт, дорога расчищена, обработана противогололедными материалами. Четыре экипажа ДПС патрулируют маршруты, обеспечивают контроль дорожной за безопасностью», — следует из публикации в telegram-канале ведомства.
Пермский тракт испытывает определенные трудности из-за проводимых на нем ремонтных работ. Эти работы связаны с превращением дороги в часть будущей трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург.
С проблемами столкнулись водители, решившие проехать по этой дороге 4 и 5 мая, трассу сильно занесло снегом и движение было парализовано. На тракте были развернуты пункты обогрева, а позже дорогу удалось открыть для движения фур.
Снегопад обрушился на регион в субботу, 4 мая. Синоптики назвали его «опасным явлением». Всю актуальную информацию URA.RU собирает в режиме онлайн.
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