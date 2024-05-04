04 мая 2024

В Свердловской области ГИБДД выпустила патрули на самую проблемную трассу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снежные кучи, сугробы и сосульки. Челябинск, сугроб, пробка, холод, зима, жкх, движение, снежная куча, коммунальные службы, трасса, автомобили, мороз
Состояние Пермского тракта стабильное Фото:

Состояние трассы «Екатеринбург-Пермь» на данный момент стабильное: асфальт мокрый, но дорога полностью расчищена и обработана противогололедными реагентами, также дорогу патрулируют четыре экипажа ДПС. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД Свердловской области.

«Текущее состояние трассы „Пермь-Екатеринбург“ — мокрый асфальт, дорога расчищена, обработана противогололедными материалами. Четыре экипажа ДПС патрулируют маршруты, обеспечивают контроль дорожной за безопасностью», — следует из публикации в telegram-канале ведомства.

Пермский тракт испытывает определенные трудности из-за проводимых на нем ремонтных работ. Эти работы связаны с превращением дороги в часть будущей трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург.

С проблемами столкнулись водители, решившие проехать по этой дороге 4 и 5 мая, трассу сильно занесло снегом и движение было парализовано. На тракте были развернуты пункты обогрева, а позже дорогу удалось открыть для движения фур.

Снегопад обрушился на регион в субботу, 4 мая. Синоптики назвали его «опасным явлением». Всю актуальную информацию URA.RU собирает в режиме онлайн.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Состояние трассы «Екатеринбург-Пермь» на данный момент стабильное: асфальт мокрый, но дорога полностью расчищена и обработана противогололедными реагентами, также дорогу патрулируют четыре экипажа ДПС. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД Свердловской области. «Текущее состояние трассы „Пермь-Екатеринбург“ — мокрый асфальт, дорога расчищена, обработана противогололедными материалами. Четыре экипажа ДПС патрулируют маршруты, обеспечивают контроль дорожной за безопасностью», — следует из публикации в telegram-канале ведомства. Пермский тракт испытывает определенные трудности из-за проводимых на нем ремонтных работ. Эти работы связаны с превращением дороги в часть будущей трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург. С проблемами столкнулись водители, решившие проехать по этой дороге 4 и 5 мая, трассу сильно занесло снегом и движение было парализовано. На тракте были развернуты пункты обогрева, а позже дорогу удалось открыть для движения фур. Снегопад обрушился на регион в субботу, 4 мая. Синоптики назвали его «опасным явлением». Всю актуальную информацию URA.RU собирает в режиме онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...