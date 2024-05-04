Вставший в глухую пробку Пермский тракт открыли для фур

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Косули. Кетовский район. Курган, зима, фура, трасса, грузовая машина, трасса курган екатеринбург, Автодорога P-354
Ограничения для движения грузовых машин были введены еще 3 мая Фото:
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На Пермском тракте возобновили движение грузовых машин. Ограничения ввели вечером 3 мая из-за выпавшего снега, гололеда и плохой видимости. Об этом сообщили в УГИБДД Свердловской области.

«Движение грузового транспорта по трассе Пермь — Екатеринбург возобновлено. Ограничения сняты», — говорится в telegram-канале ведомства.

Ограничения на Пермском тракте были введены с 162 по 352 километр. Из-за погодных условий трасса встала в глухую пробку. На место основного затора был отправлен заместитель главного госавтоинспектора Свердловской области Денис Колясников. Также для обогрева замерзших водителей были установлены пункты МЧС.

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На Пермском тракте возобновили движение грузовых машин. Ограничения ввели вечером 3 мая из-за выпавшего снега, гололеда и плохой видимости. Об этом сообщили в УГИБДД Свердловской области. «Движение грузового транспорта по трассе Пермь — Екатеринбург возобновлено. Ограничения сняты», — говорится в telegram-канале ведомства. Ограничения на Пермском тракте были введены с 162 по 352 километр. Из-за погодных условий трасса встала в глухую пробку. На место основного затора был отправлен заместитель главного госавтоинспектора Свердловской области Денис Колясников. Также для обогрева замерзших водителей были установлены пункты МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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