Вставший в глухую пробку Пермский тракт открыли для фур

04 мая 2024 в 15:31 Размер текста - 17 +

Ограничения для движения грузовых машин были введены еще 3 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года На Пермском тракте возобновили движение грузовых машин. Ограничения ввели вечером 3 мая из-за выпавшего снега, гололеда и плохой видимости. Об этом сообщили в УГИБДД Свердловской области. «Движение грузового транспорта по трассе Пермь — Екатеринбург возобновлено. Ограничения сняты», — говорится в telegram-канале ведомства. Ограничения на Пермском тракте были введены с 162 по 352 километр. Из-за погодных условий трасса встала в глухую пробку. На место основного затора был отправлен заместитель главного госавтоинспектора Свердловской области Денис Колясников. Также для обогрева замерзших водителей были установлены пункты МЧС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Пермском тракте возобновили движение грузовых машин. Ограничения ввели вечером 3 мая из-за выпавшего снега, гололеда и плохой видимости. Об этом сообщили в УГИБДД Свердловской области. «Движение грузового транспорта по трассе Пермь — Екатеринбург возобновлено. Ограничения сняты», — говорится в telegram-канале ведомства. Ограничения на Пермском тракте были введены с 162 по 352 километр. Из-за погодных условий трасса встала в глухую пробку. На место основного затора был отправлен заместитель главного госавтоинспектора Свердловской области Денис Колясников. Также для обогрева замерзших водителей были установлены пункты МЧС.