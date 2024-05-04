Вставший в глухую пробку Пермский тракт открыли для фур

На Пермском тракте возобновили движение грузовых машин. Ограничения ввели вечером 3 мая из-за выпавшего снега, гололеда и плохой видимости. Об этом сообщили в УГИБДД Свердловской области.
«Движение грузового транспорта по трассе Пермь — Екатеринбург возобновлено. Ограничения сняты», — говорится в telegram-канале ведомства.
Ограничения на Пермском тракте были введены с 162 по 352 километр. Из-за погодных условий трасса встала в глухую пробку. На место основного затора был отправлен заместитель главного госавтоинспектора Свердловской области Денис Колясников. Также для обогрева замерзших водителей были установлены пункты МЧС.
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