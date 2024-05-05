Раненого в поезде бойца СВО будут лечить в Пермском крае

06 мая 2024 в 13:09 Размер текста - 17 +

Участник спецоперации будет доставлен в военный госпиталь в Перми Фото: Анна Майорова © URA.RU Участника спецоперации, пострадавшего от нападения агрессивного пассажира поезда Москва — Владивосток, будут лечить в госпитале в Перми. Боец был прооперирован в больнице города Краснокамска и сейчас идет на поправку. «25-летний военнослужащий идет на поправку. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести, стабильное. А вот долечивать мужчину будут уже в военном госпитале в Перми. Сюда его переведут в ближайшее время», — пишет Properm.ru. Инцидент, в котором военнослужащий получил ножевые ранения, произошел в Пермском крае. Участник СВО находился в поезде Москва — Владивосток. Он заступился за проводницу, у которой агрессивный пассажир пытался отобрать ключи от поезда. Дебошир успел нанести бойцу несколько ударов ножом, прежде, чем его скрутили подоспевшие на помощь другие пассажиры поезда. Раненому бойцу оказали помощь гражданские медики. Дебошир задержан и помещен под стражу. Ситуацию с нападением на участника СВО глава СКР Александр Бастрыкин держит на личном контроле. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участника спецоперации, пострадавшего от нападения агрессивного пассажира поезда Москва — Владивосток, будут лечить в госпитале в Перми. Боец был прооперирован в больнице города Краснокамска и сейчас идет на поправку. «25-летний военнослужащий идет на поправку. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести, стабильное. А вот долечивать мужчину будут уже в военном госпитале в Перми. Сюда его переведут в ближайшее время», — пишет Properm.ru. Инцидент, в котором военнослужащий получил ножевые ранения, произошел в Пермском крае. Участник СВО находился в поезде Москва — Владивосток. Он заступился за проводницу, у которой агрессивный пассажир пытался отобрать ключи от поезда. Дебошир успел нанести бойцу несколько ударов ножом, прежде, чем его скрутили подоспевшие на помощь другие пассажиры поезда. Раненому бойцу оказали помощь гражданские медики. Дебошир задержан и помещен под стражу. Ситуацию с нападением на участника СВО глава СКР Александр Бастрыкин держит на личном контроле.