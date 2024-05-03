03 мая 2024

В Пермском крае пассажир поезда Москва — Владивосток порезал ножом бойца СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ремонт здания БСМП. Курган , машина скорой помощи, скорая помошь
По данным медиков, жизнь пострадавшего вне опасности Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пассажир поезда Москва — Владивосток напал на проводницу, пытаясь отобрать у нее ключи от поезда, желая сойти. За женщину заступился участник спецоперации, который возвращался из зоны конфликта. Тогда дебошир достал нож и нанес им 10 ударов бойцу. Инцидент произошел во время того, как состав двигался по территории Прикамья, пишет telegram-канал Baza.

«Нападавший 26-летний мужчина, впечатленный потрясающим закатом, решил немедленно покинуть поезд. На просьбу отдать ключи проводница ответила отказом. Тогда пассажир попробовал отобрать их силой. На защиту женщины встал 25-летний участник СВО. После злоумышленник достал нож и 10 раз ударил бойца, когда поезд проезжал по Пермскому краю», — указано в мессенджере.

Сразу после нападения мужчину скрутили другие пассажиры и передали полицейским на ближайшей станции. Раненого военнослужащего доставили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

По сведениям Уральской транспортной прокуратуры, обвиняемого в покушении на убийство поместили по стражу срок на два месяца. На него завели уголовное дело. Ход расследования находится на контроле Пермской транспортной прокуратуры.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пассажир поезда Москва — Владивосток напал на проводницу, пытаясь отобрать у нее ключи от поезда, желая сойти. За женщину заступился участник спецоперации, который возвращался из зоны конфликта. Тогда дебошир достал нож и нанес им 10 ударов бойцу. Инцидент произошел во время того, как состав двигался по территории Прикамья, пишет telegram-канал Baza. «Нападавший 26-летний мужчина, впечатленный потрясающим закатом, решил немедленно покинуть поезд. На просьбу отдать ключи проводница ответила отказом. Тогда пассажир попробовал отобрать их силой. На защиту женщины встал 25-летний участник СВО. После злоумышленник достал нож и 10 раз ударил бойца, когда поезд проезжал по Пермскому краю», — указано в мессенджере. Сразу после нападения мужчину скрутили другие пассажиры и передали полицейским на ближайшей станции. Раненого военнослужащего доставили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает. По сведениям Уральской транспортной прокуратуры, обвиняемого в покушении на убийство поместили по стражу срок на два месяца. На него завели уголовное дело. Ход расследования находится на контроле Пермской транспортной прокуратуры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...