В Пермском крае пассажир поезда Москва — Владивосток порезал ножом бойца СВО

04 мая 2024 в 19:40 Размер текста - 17 +

По данным медиков, жизнь пострадавшего вне опасности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пассажир поезда Москва — Владивосток напал на проводницу, пытаясь отобрать у нее ключи от поезда, желая сойти. За женщину заступился участник спецоперации, который возвращался из зоны конфликта. Тогда дебошир достал нож и нанес им 10 ударов бойцу. Инцидент произошел во время того, как состав двигался по территории Прикамья, пишет telegram-канал Baza. «Нападавший 26-летний мужчина, впечатленный потрясающим закатом, решил немедленно покинуть поезд. На просьбу отдать ключи проводница ответила отказом. Тогда пассажир попробовал отобрать их силой. На защиту женщины встал 25-летний участник СВО. После злоумышленник достал нож и 10 раз ударил бойца, когда поезд проезжал по Пермскому краю», — указано в мессенджере. Сразу после нападения мужчину скрутили другие пассажиры и передали полицейским на ближайшей станции. Раненого военнослужащего доставили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает. По сведениям Уральской транспортной прокуратуры, обвиняемого в покушении на убийство поместили по стражу срок на два месяца. На него завели уголовное дело. Ход расследования находится на контроле Пермской транспортной прокуратуры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пассажир поезда Москва — Владивосток напал на проводницу, пытаясь отобрать у нее ключи от поезда, желая сойти. За женщину заступился участник спецоперации, который возвращался из зоны конфликта. Тогда дебошир достал нож и нанес им 10 ударов бойцу. Инцидент произошел во время того, как состав двигался по территории Прикамья, пишет telegram-канал Baza. «Нападавший 26-летний мужчина, впечатленный потрясающим закатом, решил немедленно покинуть поезд. На просьбу отдать ключи проводница ответила отказом. Тогда пассажир попробовал отобрать их силой. На защиту женщины встал 25-летний участник СВО. После злоумышленник достал нож и 10 раз ударил бойца, когда поезд проезжал по Пермскому краю», — указано в мессенджере. Сразу после нападения мужчину скрутили другие пассажиры и передали полицейским на ближайшей станции. Раненого военнослужащего доставили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает. По сведениям Уральской транспортной прокуратуры, обвиняемого в покушении на убийство поместили по стражу срок на два месяца. На него завели уголовное дело. Ход расследования находится на контроле Пермской транспортной прокуратуры.