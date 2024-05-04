04 мая 2024
03 мая 2024

Бастрыкин заинтересовался нападением на бойца СВО в поезде в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Бастрыкин проконтролирует уголовное дело о нападении на бойца СВО Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о покушении на бойца СВО, который ехал в поезде через Пермский край. Информация об этом опубликована в telegram-канале ведомства.

«Глава СК РФ поручил руководителю Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России Александру Перепелицыну подготовить доклад о расследовании уголовного дела по факту покушения на бойца СВО в поезде в Пермском крае», — говорится в сообщении представителей СК.

Ранее пассажир поезда Москва — Владивосток напал на проводницу, пытаясь отобрать у нее ключи от поезда, желая сойти. За женщину заступился участник спецоперации, который возвращался из зоны конфликта. Тогда дебошир достал нож и нанес им 10 ударов бойцу. Инцидент произошел во время движения поезда по Пермскому краю. Сразу после нападения мужчину скрутили другие пассажиры и передали полицейским на ближайшей станции. Раненого военнослужащего доставили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Нападавший взят под стражу на два месяца.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о покушении на бойца СВО, который ехал в поезде через Пермский край. Информация об этом опубликована в telegram-канале ведомства. «Глава СК РФ поручил руководителю Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России Александру Перепелицыну подготовить доклад о расследовании уголовного дела по факту покушения на бойца СВО в поезде в Пермском крае», — говорится в сообщении представителей СК. Ранее пассажир поезда Москва — Владивосток напал на проводницу, пытаясь отобрать у нее ключи от поезда, желая сойти. За женщину заступился участник спецоперации, который возвращался из зоны конфликта. Тогда дебошир достал нож и нанес им 10 ударов бойцу. Инцидент произошел во время движения поезда по Пермскому краю. Сразу после нападения мужчину скрутили другие пассажиры и передали полицейским на ближайшей станции. Раненого военнослужащего доставили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Нападавший взят под стражу на два месяца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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