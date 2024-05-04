Бастрыкин заинтересовался нападением на бойца СВО в поезде в Пермском крае

05 мая 2024 в 21:05 Размер текста - 17 +

Бастрыкин проконтролирует уголовное дело о нападении на бойца СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о покушении на бойца СВО, который ехал в поезде через Пермский край. Информация об этом опубликована в telegram-канале ведомства. «Глава СК РФ поручил руководителю Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России Александру Перепелицыну подготовить доклад о расследовании уголовного дела по факту покушения на бойца СВО в поезде в Пермском крае», — говорится в сообщении представителей СК. Ранее пассажир поезда Москва — Владивосток напал на проводницу, пытаясь отобрать у нее ключи от поезда, желая сойти. За женщину заступился участник спецоперации, который возвращался из зоны конфликта. Тогда дебошир достал нож и нанес им 10 ударов бойцу. Инцидент произошел во время движения поезда по Пермскому краю. Сразу после нападения мужчину скрутили другие пассажиры и передали полицейским на ближайшей станции. Раненого военнослужащего доставили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Нападавший взят под стражу на два месяца. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о покушении на бойца СВО, который ехал в поезде через Пермский край. Информация об этом опубликована в telegram-канале ведомства. «Глава СК РФ поручил руководителю Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России Александру Перепелицыну подготовить доклад о расследовании уголовного дела по факту покушения на бойца СВО в поезде в Пермском крае», — говорится в сообщении представителей СК. Ранее пассажир поезда Москва — Владивосток напал на проводницу, пытаясь отобрать у нее ключи от поезда, желая сойти. За женщину заступился участник спецоперации, который возвращался из зоны конфликта. Тогда дебошир достал нож и нанес им 10 ударов бойцу. Инцидент произошел во время движения поезда по Пермскому краю. Сразу после нападения мужчину скрутили другие пассажиры и передали полицейским на ближайшей станции. Раненого военнослужащего доставили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Нападавший взят под стражу на два месяца.