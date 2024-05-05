В Челябинске школьники чаще всего к ЕГЭ нанимают репетиторов по математике

06 мая 2024 в 13:13 Размер текста - 17 +

В Челябинске больше всего востребованы репетиторы по математике Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске среди репетиторов наибольшей популярностью пользуются преподаватели по математике. Данный предмет накануне основного периода ЕГЭ в городе у школьников занимает 42% от общего спроса. На втором месте по востребованности русский язык, по нему школьников «подтягивают» в 12% случаев, сообщили в пресс-службе «Авито Услуги». «Накануне основного периода ЕГЭ аналитики „Авито Услуг“ исследовали, какие предметы наиболее популярны у челябинских школьников для „подтягивания“. Обязательные математика и русский язык занимают от общего спроса 42% и 12% соответственно», — рассказали в пресс-службе. При этом в 2024 году по сравнению с прошлым годом наибольшим спросом в Челябинске пользовались репетиторы по русскому языку и физике. На их долю пришлось 91% и 92% от всех запросов школьников. Также были востребованы преподаватели по математике (60%) и русскому языку (40%). Как отметил руководитель категории «Обучение» на «Авито Услугах» Игорь Санников, при выборе репетитора специалисты рекомендуют обращать внимание на то, осуществляет ли специалист подготовку к ЕГЭ и ОГЭ, или просто помогает «подтянуть хвосты» по предметам, а также на то, проводит ли репетитор онлайн-уроки. Также немаловажно наличие профильного образования у репетитора. Стоит обратить внимание и на рейтинг специалиста. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске среди репетиторов наибольшей популярностью пользуются преподаватели по математике. Данный предмет накануне основного периода ЕГЭ в городе у школьников занимает 42% от общего спроса. На втором месте по востребованности русский язык, по нему школьников «подтягивают» в 12% случаев, сообщили в пресс-службе «Авито Услуги». «Накануне основного периода ЕГЭ аналитики „Авито Услуг“ исследовали, какие предметы наиболее популярны у челябинских школьников для „подтягивания“. Обязательные математика и русский язык занимают от общего спроса 42% и 12% соответственно», — рассказали в пресс-службе. При этом в 2024 году по сравнению с прошлым годом наибольшим спросом в Челябинске пользовались репетиторы по русскому языку и физике. На их долю пришлось 91% и 92% от всех запросов школьников. Также были востребованы преподаватели по математике (60%) и русскому языку (40%). Как отметил руководитель категории «Обучение» на «Авито Услугах» Игорь Санников, при выборе репетитора специалисты рекомендуют обращать внимание на то, осуществляет ли специалист подготовку к ЕГЭ и ОГЭ, или просто помогает «подтянуть хвосты» по предметам, а также на то, проводит ли репетитор онлайн-уроки. Также немаловажно наличие профильного образования у репетитора. Стоит обратить внимание и на рейтинг специалиста.