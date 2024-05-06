06 мая 2024

Спасатели застряли на пути к горящей высотке в Екатеринбурге. Видео

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Последствия пожара на Ленинградском вокзале. Москва , пожарная машина, мчс россии, пожарные в касках
К месту пожара прибыли пять машин МЧС Фото:

Техника МЧС не может подобраться к горящей многоэтажке на Союзной, 2 в Екатеринбурге из-за припаркованного автомобиля. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«Прибывшая к месту вызова высотная техника не может развернуться по причине припаркованного автотранспорта», — пояснили в ведомстве. Для спасения людей из горящего дома сформированны звенья газодымозащитной службы.

Жители высотки вынуждены из-за спасаться от огня, свешиваясь из окон. Одному из мужчин не удалось удержаться на подоконнике — он упал. Его состояние неизвестно. К месту ЧП приехали пять машин пожарных.

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Техника МЧС не может подобраться к горящей многоэтажке на Союзной, 2 в Екатеринбурге из-за припаркованного автомобиля. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «Прибывшая к месту вызова высотная техника не может развернуться по причине припаркованного автотранспорта», — пояснили в ведомстве. Для спасения людей из горящего дома сформированны звенья газодымозащитной службы. Жители высотки вынуждены из-за спасаться от огня, свешиваясь из окон. Одному из мужчин не удалось удержаться на подоконнике — он упал. Его состояние неизвестно. К месту ЧП приехали пять машин пожарных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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