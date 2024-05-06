Техника МЧС не может подобраться к горящей многоэтажке на Союзной, 2 в Екатеринбурге из-за припаркованного автомобиля. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«Прибывшая к месту вызова высотная техника не может развернуться по причине припаркованного автотранспорта», — пояснили в ведомстве. Для спасения людей из горящего дома сформированны звенья газодымозащитной службы.
Жители высотки вынуждены из-за спасаться от огня, свешиваясь из окон. Одному из мужчин не удалось удержаться на подоконнике — он упал. Его состояние неизвестно. К месту ЧП приехали пять машин пожарных.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!