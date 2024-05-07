На инаугурацию Путина прибывают первые гости

07 мая 2024 в 13:15 Размер текста - 17 +

На церемонию инаугурации Владимира Путина прибывают первые гости Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Инаугурация президента России Первые гости уже прибывают на церемонию инаугурации президента РФ Владимира Путина. Начало церемонии запланировано на 12.00. Андреевский зал, где пройдет инаугурация Владимира Путина, заполняется людьми, ждут начала мероприятия и участники специальной военной операции. Корреспондент URA.RU также будет присутствовать на инаугурации. Так, например, в Кремль прибыли председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава Чечни Рамзан Кадыров. Ранее URA.RU писало о том, как пройдет инаугурация Путина и что на ней будет. Кроме того, известно о сценарии мероприятия, какие в нем будут нюансы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первые гости уже прибывают на церемонию инаугурации президента РФ Владимира Путина. Начало церемонии запланировано на 12.00. Андреевский зал, где пройдет инаугурация Владимира Путина, заполняется людьми, ждут начала мероприятия и участники специальной военной операции. Корреспондент URA.RU также будет присутствовать на инаугурации. Так, например, в Кремль прибыли председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава Чечни Рамзан Кадыров. Ранее URA.RU писало о том, как пройдет инаугурация Путина и что на ней будет. Кроме того, известно о сценарии мероприятия, какие в нем будут нюансы.