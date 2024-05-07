На инаугурацию Путина прибывают первые гости

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Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
На церемонию инаугурации Владимира Путина прибывают первые гости Фото:
новость из сюжета
Инаугурация президента России

Первые гости уже прибывают на церемонию инаугурации президента РФ Владимира Путина. Начало церемонии запланировано на 12.00.

Андреевский зал, где пройдет инаугурация Владимира Путина, заполняется людьми, ждут начала мероприятия и участники специальной военной операции. Корреспондент URA.RU также будет присутствовать на инаугурации. Так, например, в Кремль прибыли председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Ранее URA.RU писало о том, как пройдет инаугурация Путина и что на ней будет. Кроме того, известно о сценарии мероприятия, какие в нем будут нюансы.

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Первые гости уже прибывают на церемонию инаугурации президента РФ Владимира Путина. Начало церемонии запланировано на 12.00. Андреевский зал, где пройдет инаугурация Владимира Путина, заполняется людьми, ждут начала мероприятия и участники специальной военной операции. Корреспондент URA.RU также будет присутствовать на инаугурации. Так, например, в Кремль прибыли председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава Чечни Рамзан Кадыров. Ранее URA.RU писало о том, как пройдет инаугурация Путина и что на ней будет. Кроме того, известно о сценарии мероприятия, какие в нем будут нюансы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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