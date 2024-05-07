В горящей квартире, откуда сорвался екатеринбуржец, выпивали незнакомцы. Видео

07 мая 2024 в 13:33 Размер текста - 17 +

Вероятно, застолье привело к возникновению пожара Фото: Илья Московец © URA.RU В квартире на 21 этаже, откуда во время пожара сорвался мужчина, накануне выпивала компания незнакомых друг другу людей. Подробности застолья, которое обернулось бедой, рассказал один из участников застолья агентству «Ночные новости». «Квартира принадлежит мужчине, который выпал, он ее снимал. Я с ним познакомился накануне вечером в ресторане Шангри-ла. Нас познакомил официант Денис, и мы вчетвером поехали к нему [арендатору квартиры]. Был он, его девушка, я и Денис. Я выпивал, а хозяин употреблял порошки в основном», — рассказал мужчина. Он не упомянул, из-за чего, по его мнению, начался пожар. На кадрах видно, что лицо человека в крови, очевидно, он тоже пытался спастись из горящей квартиры, разбивая окна. Пожар на улице Союзная, 2 случился на 21 этаже. Люди были вынуждены вылезать из окон, спасаясь от огня. Один из них уцепился за край балкона, провисел какое-то время и рухнул. Этот момент попал на видео. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В квартире на 21 этаже, откуда во время пожара сорвался мужчина, накануне выпивала компания незнакомых друг другу людей. Подробности застолья, которое обернулось бедой, рассказал один из участников застолья агентству «Ночные новости». «Квартира принадлежит мужчине, который выпал, он ее снимал. Я с ним познакомился накануне вечером в ресторане Шангри-ла. Нас познакомил официант Денис, и мы вчетвером поехали к нему [арендатору квартиры]. Был он, его девушка, я и Денис. Я выпивал, а хозяин употреблял порошки в основном», — рассказал мужчина. Он не упомянул, из-за чего, по его мнению, начался пожар. На кадрах видно, что лицо человека в крови, очевидно, он тоже пытался спастись из горящей квартиры, разбивая окна. Пожар на улице Союзная, 2 случился на 21 этаже. Люди были вынуждены вылезать из окон, спасаясь от огня. Один из них уцепился за край балкона, провисел какое-то время и рухнул. Этот момент попал на видео.