В Екатеринбурге «Гортранс» начал бороться с автохамами, установив зубья между трамвайными путями возле парка Маяковского. После замечания мэрии на место прибыли рабочие, которые принялись убирать металлические установки, рассказали URA.RU в администрации.
«В комитете по транспорту такую конструкцию назвали инициативой „Гортранса“ и тоже высказали опасение. Поэтому сейчас дано поручение убрать зубцы. На месте этих углублений будет асфальт в металлических рамках», — сказали в мэрии.
По словам читателя агентства, вечером 7 мая к месту ловушек для автохамов прибыли рабочие, которые уже снимают опасные зубья. Когда на их месте появится асфальт в металлических рамках, не уточняется.
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