«Гортранс» Екатеринбурга устроил опасные ловушки для автохамов. Фото, видео

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На месте ловушек установят асфальт в металлических рамках Фото:

В Екатеринбурге «Гортранс» начал бороться с автохамами, установив зубья между трамвайными путями возле парка Маяковского. После замечания мэрии на место прибыли рабочие, которые принялись убирать металлические установки, рассказали URA.RU в администрации.

«В комитете по транспорту такую конструкцию назвали инициативой „Гортранса“ и тоже высказали опасение. Поэтому сейчас дано поручение убрать зубцы. На месте этих углублений будет асфальт в металлических рамках», — сказали в мэрии.

По словам читателя агентства, вечером 7 мая к месту ловушек для автохамов прибыли рабочие, которые уже снимают опасные зубья. Когда на их месте появится асфальт в металлических рамках, не уточняется.

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В Екатеринбурге «Гортранс» начал бороться с автохамами, установив зубья между трамвайными путями возле парка Маяковского. После замечания мэрии на место прибыли рабочие, которые принялись убирать металлические установки, рассказали URA.RU в администрации. «В комитете по транспорту такую конструкцию назвали инициативой „Гортранса“ и тоже высказали опасение. Поэтому сейчас дано поручение убрать зубцы. На месте этих углублений будет асфальт в металлических рамках», — сказали в мэрии. По словам читателя агентства, вечером 7 мая к месту ловушек для автохамов прибыли рабочие, которые уже снимают опасные зубья. Когда на их месте появится асфальт в металлических рамках, не уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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