Десятки жителей Перми утром 8 мая пришли встретить «Эшелон Победы», который прибыл на железнодорожный вокзал Пермь II. Горожане смогут посетить экспозицию, представленную в ретропоезде до 17 часов. Корреспондент URA.RU одним из первых побывал в поезде, где представлена техника времен Великой Отечественной войны.
«В составе поезда — солдатский вагон-теплушка, офицерский вагон, аптека-перевязочная, вагон-санпропускник, вагон-кухня, хлебопекарня. На открытых железнодорожных платформах выставлены образцы исторической военной техники: танки Т-34-76 и Т-34-85 „RUDY“, реактивная установка „Катюша“, зенитная пушка К-61, дивизионная пушка ЗИС-3», — говорится на сайте гордумы Перми.
Следующим городом, «Эшелон Победы» сделает остановку, будет Серов (Свердловская область). Также он побывает в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Каменск-Уральском и других городах.
Раритетные паровозы ЛВ-355 и Л-3111 привезли в Пермь легендарную военную технику времен Великой Отечественной войны
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Десятки жителей Перми утром 8 мая пришли встретить «Эшелон Победы», который прибыл на железнодорожный вокзал Пермь II. Горожане смогут посетить экспозицию, представленную в ретропоезде до 17 часов. Корреспондент URA.RU одним из первых побывал в поезде, где представлена техника времен Великой Отечественной войны. «В составе поезда — солдатский вагон-теплушка, офицерский вагон, аптека-перевязочная, вагон-санпропускник, вагон-кухня, хлебопекарня. На открытых железнодорожных платформах выставлены образцы исторической военной техники: танки Т-34-76 и Т-34-85 „RUDY“, реактивная установка „Катюша“, зенитная пушка К-61, дивизионная пушка ЗИС-3», — говорится на сайте гордумы Перми. Следующим городом, «Эшелон Победы» сделает остановку, будет Серов (Свердловская область). Также он побывает в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Каменск-Уральском и других городах.