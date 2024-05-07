07 мая 2024

Жители Перми встретили «Эшелон Победы». Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Прибытие "ЭШЕЛОН ПОБЕДЫ" на Пермь 2 с военной техникой 8 мая. Пермь
Ретро-состав с техникой времен Великой Отечественной войны прибыл в Пермь утром 8 мая Фото:

Десятки жителей Перми утром 8 мая пришли встретить «Эшелон Победы», который прибыл на железнодорожный вокзал Пермь II. Горожане смогут посетить экспозицию, представленную в ретропоезде до 17 часов. Корреспондент URA.RU одним из первых побывал в поезде, где представлена техника времен Великой Отечественной войны.

«В составе поезда — солдатский вагон-теплушка, офицерский вагон, аптека-перевязочная, вагон-санпропускник, вагон-кухня, хлебопекарня. На открытых железнодорожных платформах выставлены образцы исторической военной техники: танки Т-34-76 и Т-34-85 „RUDY“, реактивная установка „Катюша“, зенитная пушка К-61, дивизионная пушка ЗИС-3», — говорится на сайте гордумы Перми.

Следующим городом, «Эшелон Победы» сделает остановку, будет Серов (Свердловская область). Также он побывает в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Каменск-Уральском и других городах.

Прибытие "ЭШЕЛОН ПОБЕДЫ" на Пермь 2 с военной техникой 8 мая. Пермь
Раритетные паровозы ЛВ-355 и Л-3111 привезли в Пермь легендарную военную технику времен Великой Отечественной войны
Фото:

Прибытие "ЭШЕЛОН ПОБЕДЫ" на Пермь 2 с военной техникой 8 мая. Пермь
В экспозиции — легендарный танк Т-24
Фото:

Прибытие "ЭШЕЛОН ПОБЕДЫ" на Пермь 2 с военной техникой 8 мая. Пермь
Пермяки знакомились с экспозицией, представленной в поезде-музее
Фото:

Прибытие "ЭШЕЛОН ПОБЕДЫ" на Пермь 2 с военной техникой 8 мая. Пермь
Машинист поезда встречал посетителей выставки в мундире военных лет
Фото:

Прибытие "ЭШЕЛОН ПОБЕДЫ" на Пермь 2 с военной техникой 8 мая. Пермь
На вокзал Пермь II, куда прибыл ретросостав, пришли десятки горожан
Фото:

Прибытие "ЭШЕЛОН ПОБЕДЫ" на Пермь 2 с военной техникой 8 мая. Пермь
Увидеть экспозицию поезда-музея пермяки могут до 17:00
Фото:

Прибытие "ЭШЕЛОН ПОБЕДЫ" на Пермь 2 с военной техникой 8 мая. Пермь
На железнодорожном вокзале Пермь II на время стоянки ретропоезда развернут мобильный пункт отбора на контрактную службу
Фото:

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Десятки жителей Перми утром 8 мая пришли встретить «Эшелон Победы», который прибыл на железнодорожный вокзал Пермь II. Горожане смогут посетить экспозицию, представленную в ретропоезде до 17 часов. Корреспондент URA.RU одним из первых побывал в поезде, где представлена техника времен Великой Отечественной войны. «В составе поезда — солдатский вагон-теплушка, офицерский вагон, аптека-перевязочная, вагон-санпропускник, вагон-кухня, хлебопекарня. На открытых железнодорожных платформах выставлены образцы исторической военной техники: танки Т-34-76 и Т-34-85 „RUDY“, реактивная установка „Катюша“, зенитная пушка К-61, дивизионная пушка ЗИС-3», — говорится на сайте гордумы Перми. Следующим городом, «Эшелон Победы» сделает остановку, будет Серов (Свердловская область). Также он побывает в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Каменск-Уральском и других городах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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