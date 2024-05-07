Ретро-состав с техникой времен Великой Отечественной войны прибыл в Пермь утром 8 мая Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Десятки жителей Перми утром 8 мая пришли встретить «Эшелон Победы», который прибыл на железнодорожный вокзал Пермь II. Горожане смогут посетить экспозицию, представленную в ретропоезде до 17 часов. Корреспондент URA.RU одним из первых побывал в поезде, где представлена техника времен Великой Отечественной войны.

«В составе поезда — солдатский вагон-теплушка, офицерский вагон, аптека-перевязочная, вагон-санпропускник, вагон-кухня, хлебопекарня. На открытых железнодорожных платформах выставлены образцы исторической военной техники: танки Т-34-76 и Т-34-85 „RUDY“, реактивная установка „Катюша“, зенитная пушка К-61, дивизионная пушка ЗИС-3», — говорится на сайте гордумы Перми.

Следующим городом, «Эшелон Победы» сделает остановку, будет Серов (Свердловская область). Также он побывает в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Каменск-Уральском и других городах.

Раритетные паровозы ЛВ-355 и Л-3111 привезли в Пермь легендарную военную технику времен Великой Отечественной войны Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В экспозиции — легендарный танк Т-24 Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Пермяки знакомились с экспозицией, представленной в поезде-музее Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Машинист поезда встречал посетителей выставки в мундире военных лет Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На вокзал Пермь II, куда прибыл ретросостав, пришли десятки горожан Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Увидеть экспозицию поезда-музея пермяки могут до 17:00 Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На железнодорожном вокзале Пермь II на время стоянки ретропоезда развернут мобильный пункт отбора на контрактную службу Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU