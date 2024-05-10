ВСУ расстреливают мирных жителей, пытающихся покинуть Херсон

В Херсоне ВСУ обстреливают мирных жителей, которые пытаются покинуть город и попасть на левый берег Днепра, подконтрольный России. Об этом сообщил командир партизанского отряда «Херсонское сопротивление».
«В случае выявления каких-то желающих убежать украинская сторона сразу открывает огонь на поражение», — передает ТАСС слова командира. Он добавил, что в связи с этим много людей, не перебравшихся в свободную часть региона, остаются ждать эвакуации.
Также мужчина вспомнил об успешных случаях эвакуации мирных жителей. Он отметил молодого человека, который ночью переплыл Днепр на надувной лодке. Также существуют тайные перевозчики, которые за определенную сумму перевезут человека, их украинская армия не обстреливает.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что из-за обстрела ВСУ в селе Казачьи Лагеря погиб один мирный житель. Еще одна женщина получила осколочные ранения, передает
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