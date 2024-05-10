Взрывы произошли в украинском городе Сумы

В Сумах на Украине произошли взрывы
На северо-востоке Украины в городе Сумы слышны взрывы. Об этом сообщает украинский telegram-канал «Социальные новости».
«В Сумах слышны звуки взрывов», — передает telegram-канал. Город находится в Сумской области Украины.
Ранее в регионе был нанесен удар по ТЭЦ. Он был совершен с помощью авиационной бомбы КАБ. По предварительным данным, пострадавших не обнаружено.
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