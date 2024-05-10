Взрывы произошли в украинском городе Сумы

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Торжественные мероприятия в честь 5-летия отряда ОМОНа. Сургут, гриб от взрыва, взрыв
В Сумах на Украине произошли взрывы Фото:

На северо-востоке Украины в городе Сумы слышны взрывы. Об этом сообщает украинский telegram-канал «Социальные новости».

«В Сумах слышны звуки взрывов», — передает telegram-канал. Город находится в Сумской области Украины.

Ранее в регионе был нанесен удар по ТЭЦ. Он был совершен с помощью авиационной бомбы КАБ. По предварительным данным, пострадавших не обнаружено.

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На северо-востоке Украины в городе Сумы слышны взрывы. Об этом сообщает украинский telegram-канал «Социальные новости». «В Сумах слышны звуки взрывов», — передает telegram-канал. Город находится в Сумской области Украины. Ранее в регионе был нанесен удар по ТЭЦ. Он был совершен с помощью авиационной бомбы КАБ. По предварительным данным, пострадавших не обнаружено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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