ЖК «Тихий берег» на улице Рощинской (Уктус) в Екатеринбурге, куда входят несколько многоэтажных домов, остался без света вечером 10 мая. Эскалатор во время работ повредил сетевую инфраструктуру местной подстанции, рассказала URA.RU одна из жительниц дома.
«Строят забор от дороги, которая будет на Химмаш. Строители задели кабель, в итоге отключили восемь домов», — поделилась читательница, состоящая в чате ЖК. При этом в диспетчерской URA.RU заявили, что электричество пропало в трех домах, в том числе №21. «Восстановительные работы идут, ждите», — заявил оператор.
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