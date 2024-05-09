09 мая 2024

На Уктусе жильцы нескольких высоток остались без света. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гастробар "Верде". Екатеринбург, лампа, свет
Электричество пропало на улице Рощинская Фото:

ЖК «Тихий берег» на улице Рощинской (Уктус) в Екатеринбурге, куда входят несколько многоэтажных домов, остался без света вечером 10 мая. Эскалатор во время работ повредил сетевую инфраструктуру местной подстанции, рассказала URA.RU одна из жительниц дома.

«Строят забор от дороги, которая будет на Химмаш. Строители задели кабель, в итоге отключили восемь домов», — поделилась читательница, состоящая в чате ЖК. При этом в диспетчерской URA.RU заявили, что электричество пропало в трех домах, в том числе №21. «Восстановительные работы идут, ждите», — заявил оператор.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ЖК «Тихий берег» на улице Рощинской (Уктус) в Екатеринбурге, куда входят несколько многоэтажных домов, остался без света вечером 10 мая. Эскалатор во время работ повредил сетевую инфраструктуру местной подстанции, рассказала URA.RU одна из жительниц дома. «Строят забор от дороги, которая будет на Химмаш. Строители задели кабель, в итоге отключили восемь домов», — поделилась читательница, состоящая в чате ЖК. При этом в диспетчерской URA.RU заявили, что электричество пропало в трех домах, в том числе №21. «Восстановительные работы идут, ждите», — заявил оператор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...