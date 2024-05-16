16 мая 2024

Замгенпрокурора РФ Зайцев помог жительнице ХМАО получить квартиру

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Жительница ХМАО получила новое жилье после вмешательства замгенпрокурора РФ Зайцева
Жительница ХМАО получила новое жилье после вмешательства замгенпрокурора РФ Зайцева Фото:

Администрация поселка Коммунистический (Советский район, ХМАО) выделила жительнице и ее супругу положенное им по закону жилье после вмешательства замгенпрокурора РФ Сергея Зайцева. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Прокурор в судебном порядке обязал муниципалитет предоставить гражданам жилое помещение. Судебное решение исполнено, в конце апреля с заявительницей заключено соглашение о передаче ей нового благоустроенного жилья общей площадью 77,9 кв.м.» – сообщает пресс-служба прокуратуры.

Югорчанка вместе с мужем проживала в многоквартирнике, который был признан аварийным, фактический износ дома составлял 92% и администрация поставила семью на учет как нуждающихся в жилом помещении. Однако новую квартиру супруги получили только после вмешательства надзорного ведомства.

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Администрация поселка Коммунистический (Советский район, ХМАО) выделила жительнице и ее супругу положенное им по закону жилье после вмешательства замгенпрокурора РФ Сергея Зайцева. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «Прокурор в судебном порядке обязал муниципалитет предоставить гражданам жилое помещение. Судебное решение исполнено, в конце апреля с заявительницей заключено соглашение о передаче ей нового благоустроенного жилья общей площадью 77,9 кв.м.» – сообщает пресс-служба прокуратуры. Югорчанка вместе с мужем проживала в многоквартирнике, который был признан аварийным, фактический износ дома составлял 92% и администрация поставила семью на учет как нуждающихся в жилом помещении. Однако новую квартиру супруги получили только после вмешательства надзорного ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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