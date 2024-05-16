Замгенпрокурора РФ Зайцев помог жительнице ХМАО получить квартиру

Администрация поселка Коммунистический (Советский район, ХМАО) выделила жительнице и ее супругу положенное им по закону жилье после вмешательства замгенпрокурора РФ Сергея Зайцева. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Прокурор в судебном порядке обязал муниципалитет предоставить гражданам жилое помещение. Судебное решение исполнено, в конце апреля с заявительницей заключено соглашение о передаче ей нового благоустроенного жилья общей площадью 77,9 кв.м.» – сообщает пресс-служба прокуратуры.
Югорчанка вместе с мужем проживала в многоквартирнике, который был признан аварийным, фактический износ дома составлял 92% и администрация поставила семью на учет как нуждающихся в жилом помещении. Однако новую квартиру супруги получили только после вмешательства надзорного ведомства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!