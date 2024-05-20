В ЛНР загорелся склад с горючим после удара ВСУ

В Свердловске загорелся склад с горючим после атаки ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Свердловске (ЛНР) загорелся склад с горюче-смазочными материалами. Об этом заявил губернатор ЛНР Леонид Пасечник.
"В результате ракетного удара с применением кассетных боеприпасов по Свердловску поврежден склад с ГСМ", — написал Леонид Пасечник в своем официальном telegram-канале.
Он отметил, что на месте происшествия уже работают сотрудники спецслужб. Информация о пострадавших уточняется, заявил губернатор ЛНР.
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