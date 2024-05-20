Власти Сургута посчитали, во что обойдется достроить газпромовскую «свечку»

Власти Сургута подсчитали, что достроить «свечку», доставшуюся в наследство от «Газпрома», обойдется в 6 млрд рублей. Об этом заявил на заседании думского комитета по бюджету глава счетной палаты города Владислав Жуков, передает из здания думы.
«В отношении бывших объектов ООО Газпром переработка — это административные здания и инженерные сети. Проводилось исследование, по результатам которого общее состояние строительной конструкции оценивается как работоспособное. Ориентировочная стоимость работ по завершении строительства составляет 6 миллиардов 82 миллиона 680 тысяч. Очевидно, что только за счет средств города мы не справимся», — сообщил Жуков.
По его словам, необходимы частичная замена инженерных сетей, достройка конструкций на кровле и работы в подвале. Здание стоит недостроенным с 2016 года, когда «Газпром переработка» переехала в Санкт-Петербург. Попытки продать долгострой не увенчались успехом, и его просто решили передать городу, чтобы открыть там офис для чиновников, центр занятости и МФЦ. Деньги на работы городская администрация планировала попросить у правительства ХМАО. «Газпром» изначально не разглашал стоимость здания. «Когда начали ходить разговоры о том, что его передадут в округ или город, местные власти рассчитывали, что на доделку нужен будет миллиард — полтора, но сумма превзошла самые смелые ожидания», — делится мнением инсайдер агентства.
Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Сургута просит деньги у властей ХМАО на переезд в газпромовскую «свечку». Ради финансирования власти города готовы уступить часть помещений окружным ведомствам и службам.
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