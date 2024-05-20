Оборонный завод «ЧТЗ-Уралтрак» в Челябинске удвоил выпуск комплектующих для гражданской техники. Как 21 мая сообщили в пресс-службе предприятия, возросли номенклатура и объемы производства.
«На заводе за полгода в два раза увеличили объем выпуска гражданской продукции без отрыва от основной трудовой деятельности по выполнению гособоронзаказа. Предпосылками к такому росту послужила продуманная кадровая политика», — прокомментировали на заводе.
Врио гендиректора Елена Тихомирова заметила, что предприятие увеличило сменность работы, поскольку ведется планомерный набор персонала и его обучение. На производительности труда сказались программа по качественному обслуживанию оборудования и разработанная система мотивации персонала за коммерческую продукцию.
В результате коллективы кузнечного и литейного производств ЧТЗ ежемесячно наращивают номенклатуру для дорожно-строительной техники. В настоящий момент производится свыше ста наименований кузнечных заготовок и поковок для разных секторов экономики. Среди них железнодорожники, недропользователи, предприятия со специализированной ремонтной техникой. Как итог, объем выпуска в ноябре 2023 года в 226 тонн вырос до 550 тонн в апреле 2024 года.
Выпуск гражданской продукции завод увеличил вдвое за полгода
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Оборонный завод «ЧТЗ-Уралтрак» в Челябинске удвоил выпуск комплектующих для гражданской техники. Как 21 мая сообщили в пресс-службе предприятия, возросли номенклатура и объемы производства. «На заводе за полгода в два раза увеличили объем выпуска гражданской продукции без отрыва от основной трудовой деятельности по выполнению гособоронзаказа. Предпосылками к такому росту послужила продуманная кадровая политика», — прокомментировали на заводе. Врио гендиректора Елена Тихомирова заметила, что предприятие увеличило сменность работы, поскольку ведется планомерный набор персонала и его обучение. На производительности труда сказались программа по качественному обслуживанию оборудования и разработанная система мотивации персонала за коммерческую продукцию. В результате коллективы кузнечного и литейного производств ЧТЗ ежемесячно наращивают номенклатуру для дорожно-строительной техники. В настоящий момент производится свыше ста наименований кузнечных заготовок и поковок для разных секторов экономики. Среди них железнодорожники, недропользователи, предприятия со специализированной ремонтной техникой. Как итог, объем выпуска в ноябре 2023 года в 226 тонн вырос до 550 тонн в апреле 2024 года.