20 мая 2024

Челябинский оборонный завод удвоил выпуск гражданской продукции. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на Челябинском тракторном заводе УРАЛТРАК. Челябинск, увз, чтз-уралтрак
Челябинский завод смог удовлетворить возросший спрос на гражданскую продукцию Фото:

Оборонный завод «ЧТЗ-Уралтрак» в Челябинске удвоил выпуск комплектующих для гражданской техники. Как 21 мая сообщили в пресс-службе предприятия, возросли номенклатура и объемы производства.

«На заводе за полгода в два раза увеличили объем выпуска гражданской продукции без отрыва от основной трудовой деятельности по выполнению гособоронзаказа. Предпосылками к такому росту послужила продуманная кадровая политика», — прокомментировали на заводе.

Врио гендиректора Елена Тихомирова заметила, что предприятие увеличило сменность работы, поскольку ведется планомерный набор персонала и его обучение. На производительности труда сказались программа по качественному обслуживанию оборудования и разработанная система мотивации персонала за коммерческую продукцию.

В результате коллективы кузнечного и литейного производств ЧТЗ ежемесячно наращивают номенклатуру для дорожно-строительной техники. В настоящий момент производится свыше ста наименований кузнечных заготовок и поковок для разных секторов экономики. Среди них железнодорожники, недропользователи, предприятия со специализированной ремонтной техникой. Как итог, объем выпуска в ноябре 2023 года в 226 тонн вырос до 550 тонн в апреле 2024 года.

Выпуск гражданской продукции завод увеличил вдвое за полгода
Выпуск гражданской продукции завод увеличил вдвое за полгода
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Покупателями являются различные сектора экономики
Покупателями являются различные сектора экономики
Фото:
Поковки и штамповки покупают железнодорожники
Поковки и штамповки покупают железнодорожники
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Оборонный завод «ЧТЗ-Уралтрак» в Челябинске удвоил выпуск комплектующих для гражданской техники. Как 21 мая сообщили в пресс-службе предприятия, возросли номенклатура и объемы производства. «На заводе за полгода в два раза увеличили объем выпуска гражданской продукции без отрыва от основной трудовой деятельности по выполнению гособоронзаказа. Предпосылками к такому росту послужила продуманная кадровая политика», — прокомментировали на заводе. Врио гендиректора Елена Тихомирова заметила, что предприятие увеличило сменность работы, поскольку ведется планомерный набор персонала и его обучение. На производительности труда сказались программа по качественному обслуживанию оборудования и разработанная система мотивации персонала за коммерческую продукцию. В результате коллективы кузнечного и литейного производств ЧТЗ ежемесячно наращивают номенклатуру для дорожно-строительной техники. В настоящий момент производится свыше ста наименований кузнечных заготовок и поковок для разных секторов экономики. Среди них железнодорожники, недропользователи, предприятия со специализированной ремонтной техникой. Как итог, объем выпуска в ноябре 2023 года в 226 тонн вырос до 550 тонн в апреле 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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